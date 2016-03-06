هشدار به خانواده های ایرانی/ از خانه تکانی تا خانه ترکانی

خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی - آزاده خانی: اینجا زمستان است. روزهای آخر سال. روزهایی که ترافیک خیابان ها، ساعت کاری اداره ها و کارهای آدم ها به نقطه جوش می رسد. این روزها فکر و خیال تمیزکاری و خانه تکانی حتی در خواب هم آدم را رها نمی‌کند. اما با همه اینها تا چند روز دیگر هیاهوها می خوابد و فقط روسیاهی می ماند به زمستان. اما این همه جنب و جوش در روزهای پایانی سال یک دنیا حادثه‌ را هم با خودش به همراه دارد. حادثه‌هایی که هنگام خانه‌تکانی اتفاق می‌افتند و ممکن است عید و تعطیلات سال نو را به کام خیلی‌ها تلخ کنند. ما در این گزارش همه اتفاق‌هایی را که امکان دارد هنگام خانه تکانی رخ دهد را مرور کردیم تا بگوییم حواستان جمع باشد. حادثه در کمین است. همه اطلاعات این گزارش با همکاری ایستگاه های آتش نشانی و اورژانس جمع آوری شده است و خوب است قبل از بالا زدن آستین هایتان برای خانه تکانی یک نیم نگاه به این گزارش بیندازید.

خفگی با گاز کلر

آمبولانس اورژانس جسد بی جان زن جوان را با خودش برد. داستان وحشتناکی رقم خورده بود که دو مقصر داشت مقصر اول شرکت تولیدکننده مواد شوینده بود که برای صرفه جویی در مصرف کاغذ و جوهر و رعایت نکردن حق و حقوق مصرف کننده درباره تاثیر ماده شوینده و اثر آن بر روی بدن انسان هیچ هشداری به مصرف کننده نداده بود مقصر بعدی هم خود مصرف کننده از همه جا بی خبر بود که برای تمیز شدن هرچه بیشتر سرامیک های جرم گرفته، هر چه ماده شوینده و براق کننده در بازار وجود داشت را خریده بود و با ترکیب آنها یک ماده مهلک ساخته بود ماده ای که محصول تازه ای نیست اما بالا رفتن دز ترکیبات شیمیایی آن و تولید گازهای مرگ بار باعث مرگ و خفگی می شود. همین که خیال همه از گاز کربن راحت می شود و بخاری ها برای ۶ ماه به مرخصی می روند، گاز کلر جای آن را می گیرد. روزهای اسفند، آمار مسمومیت و مرگ ناشی از گاز کلر و یک ترکیب شیمیایی خطرناک و کشنده، مامورهای اورژانس و آتش نشانی را آماده باش نگاه می دارد اما باز هم جسدهای بی جان یکی یکی راهی بهشت زهرا می شوند تا ندانم کاری در روزهای پایانی سال، بیشترین سهم مرگ و میرها را به خودش اختصاص بدهد.

زنان خانه دار و کارگران مراکز خدماتی، مصدومان اصلی شوینده‌های شیمیایی

سامانه کمک رسانی و فوریت های پزشکی اورژانس و امداد و نجات آتش نشانی از آن مراکزی هستند که روزهای تعطیل و به ویژه در تعطیلی های طولانی مدت در آماده باش کامل قرار دارند. به غیر از تماس هایی که بیماران قلبی و عروقی و سالمندان با این مرکز امداددرمانی می گیرند، روزهای پایانی سال، امداد و نجات برای آنهایی که دچار حمله های آسمی و تنگی نفس های یکباره شده اند هم بیشتر می شود.

سید جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی به خبرنگار مهر می گوید: حملات بیماری آسم از جمله مواردی است که در شب عید در لیست مراجعین به اورژانس‌ها زیاد دیده می‌شود. اغلب برای شستشوی سرویس‌های بهداشتی از مایع‌های شیمیایی‌ مانند انواع سفیدکننده‌ها‌ ‌و جوهرنمک استفاده می‌کنند و از آنجا که سرویس‌های‌ ‌بهداشتی در فضای بسته و کوچک قرار دارند قرار گرفتن زیاد در این فضاهای‌ ‌بسته می‌تواند آسیب زیادی را به ریه افراد وارد کند‌.‌ همچنین استفاده از این شوینده‌ها باعث تشدید بیماری در افراد مبتلا به بیماری آسم می شود.

زنان خانه دار و کارگران شهرستانی مراکز کاریابی خدماتی که اصولا هیچ دقتی برای انجام کار ندارند، مصدومان اصلی هنگام استفاده‌ ‌از شوینده‌های شیمیایی هستند. به گفته این کارشناس رعایت چند نکته کلیدی و ساده علاوه بر حفظ جان و سلامتی افراد به آنها کمک می کند که روزهای پایانی سال را با آرامش بیشتری سپری کنند. استفاده از ماسک، وجود هواکش و بازکردن‌ ‌پنجره ها می‌تواند تا حد زیادی از بروز آلرژی‌ها جلوگیری‌ ‌کند‌. علاوه بر تنگی نفس و تاثیر مستقیم گازهای شیمیایی روی دستگاه تنفس تماس مستقیم دست ‌ها با انواع مواد شوینده و پاک کننده باعث ایجاد سوختگی های درجه دو و از بین رفتن بافت دست ها و آسیب جدی به پوست دست ها می شود.

ملکی می گوید: اکثر مواد شوینده از PH استاندارد برخوردار نیستند و به همین دلیل می‌توانند سبب تحریک پوست دست شوند. مسمومیت با شوینده ها از نوع استنشاقى است، استفاده از مواد سفیدکننده در فضاى بسته حمام و دستشویى به علت ایجاد گاز کلر، موجب تحریک راه هاى هوایى شده و علائم مسمومیت در افراد بروز مى کند و سرفه، خس خس سینه و تنگى نفس به ویژه در افراد داراى زمینه بیمارى هاى ریوى از جمله علائم مسمومیت با این مواد است.

خطر در کمین بچه ها

همه افراد در این ایام کار دارند اما باز هم این دلیل نمی شود که از بچه ها غافل بود. ماموران اورژانس و آتش نشانی این روزها همیشه گوش به زنگ هستند تا به ماموریت هایی بروند که بچه ها قربانی های اصلی آن هستند. خوردن نفت و وایتکس به جای آب و برخورد مواد شوینده قوی با پوست دست و صورت و چشم، روزها و ثانیه های خطرناکی را برای بچه ها رقم می زنند. سخنگوی سازمان آتش نشانی می گوید: بعضی ها دیگر شورش را در می آورند و به علت بى دقتى و سهل انگارى، مواد پاک کننده و سفیدکننده را در دسترس کودکان قرار مى دهند و احتمال دارد آنها هم به علت کنجکاوى با این مواد در تماس قرار گیرند. خوردن مواد شوینده باعث سوختگى دستگاه گوارش مى شود و عمل بلع را با مشکل مواجه مى کند. والدین در صورت مسمومیت خوراکى فرزندان، نبایستی آنها را وادار به استفراغ کنند، زیرا این کار موجب آسیب دیدگى و سوختگى بیشتر دستگاه گوارش مى شود.

سقوط از ارتفاع

مرد خانواده همراه با فرش از پشت‌بام سقوط کرد! روزهای پایانی سال پر از خبرهای سقوط است آن هم از بالای نردبان و جلوی دید همه افراد خانواده. شکستگی دست و پا و مهره های گردن هم عاقبت کسانی است که نکات ایمنی را رعایت نمی کنند. سید جلال ملکی می گوید: میزان سقوط از ارتفاع و شکستگی دست و پا در ایام قبل از نوروز زیاد می‌شود. علتش هم اغلب رفتن روی لبه پشت‌بام‌ها، بالا رفتن از چهارپایه و نردبان نامطمئن و رفتن روی لبه پنجره‌ها برای پاک‌کردن شیشه است. ‌دست شکسته و پای شکسته از صحنه ‌های تکراری روزهای خانه تکانی است.

البته تنها پشت بام خطر ندارد، نردبان نامطمئن هم به همان اندازه می ‌تواند خطرناک باشد. به همه این خطرات، خطر لغزنده بودن کاشی ها و سرامیک ها را هم که اضافه کنید آن وقت معلوم می شود که روزهای آخر سال خیلی بیشتر از اینهایی که می بینیم و می شنویم خطرناک و خطرساز هستند. اگر دوست ندارید با دست و پای گچ گرفته و چوب زیر بغل و خدای نکرده از روی تخت بیمارستان به خاطره های عید سال گذشته فکر کنید، کمی حواستان را جمع کنید و درصورت استفاده از نردبان یا چهار‌ ‌پایه، اول از سطح اتکای آن با زمین کاملا مطمئن شوید و از نوع استاندارد و نردبان دو‌ ‌طرفه استفاده کنید. کارشناسان ایمنی توصیه می ‌کنند که در زمان پاک‌ ‌کردن شیشه و پنجره‌ های منزل احتیاط لازم، ضروری است و از رفتن روی نرده‌ ها یا‌ ‌قرنیزها باید جداً خودداری کرد‌.

روبوسی با اختراع ادیسون

به غیر از همه حوادثی که در کمین است و کوچک و بزرگ هم نمی شناسد، برق گرفتگی هم جزو آن دسته حوادثی است که این روزها خیلی ها را خانه نشین می کند. حسین گودرزی کارشناس طب کار درباره برق گرفتگی های آخر سال به مهر می گوید: وسواس بیش از اندازه برای برق انداختن کلید و پریز و ریختن آب روی سیم هایی که به مرور زمان روکش های عایقی شان را از دست داده اند خیلی ها را خشک کرده است. بهتر است قبل از شروع کارهای عید یک دور علوم کلاس سوم دبستان را بخوانید و با رسانه ها یعنی آن اجسامی که برق را از خودشان عبور می دهند و نارساناها، آشنا شوید. شستشوی لوازم برقی (مخصوصا چراغ روشنایی و کلید پریز) با خطر برق گرفتگی همراه است. اگر می خواهید برق نگیردتان، ابتدا برق وسیله برقی را قطع کنید و بعدش شروع کنید به نظافت آن. به این هم توجه داشته باشید که لوازم برقی نباید با آب تماس پیدا کند. از ریختن آب بر روی کلید، پریز و سیم برق پرهیز کنید. دستمال های خیس را هیچ وقت به کلید و پریز برق نزدیک نکنید. برق بعد از عبور از بدن، سوختگی شدیدی را ایجاد می کند که علاوه بر درد و خونریزی و لمس شدن و از کار افتادن عصب، جای سوختگی حاصل از برق گرفتگی هیچ وقت از بین نمی رود.

قالی بر باد

خانه های کوچک دیگر این اجازه را به ساکنانش نمی دهند که هرکسی خودش آستین بالا بزند و فرش هایی که یکسال پا خورده است را بشوید. حالا دیگر دوره زمانه قالی شویی های رنگ به رنگ است اما این بار هم تبهکارها زودتر دست به کار شده اند و در قالب قالی شویی های صوری و بی پایه و اساس، فرش های خانه ها را به سرقت می برند. سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به خبرنگار مهر می گوید: قبل از سپردن فرش و قالیچه هایشان به شرکت های قالیشویی، به دقت درباره کارخانه های قالی شویی تحقیق کنند تا گرفتار شیادان نشوند. محمدیان با اعلام اینکه مرحله اول طرح نوروزی پلیس آگاهی از ۱۵ اسفند ماه آغاز شده و تا شب سال نو ادامه دارد، می گوید: برخورد با شرکت های صوری و شناسایی کلاهبردارها بخشی از کار پلیس است و پیشگیری گام موثری است که شهروندان با دقت در انتخاب شرکت های خدماتی و قالی شویی های معتبر می توانند علاوه بر حفظ سرمایه خود به پلیس هم در امر برخورد با سارقان و تبهکاران کمک کنند.

جدا از این حادثه هایی که برای هر کدامشان شاهد مثال هم آوردیم آتش سوزی با رنگ و تینر و مواد قابل اشتعال هم این روزها کمی شایع تر می شود. درست است که باید بر طبق یک رسم دیرینه تمیز و پاکیزه به استقبال عروس بهار برویم اما اگر کمی بیشتر حواس مان را جمع کنیم و احتیاط را فراموش نکنیم عید را بی خطر می گذرانیم و برای صفحه حوادث روزنامه ها نان و آب درست نمی کنیم.