درگیری نظامیان صیونیست با فلسطینیان در کرانه باختری و مرز غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کمیته های مقاومت مردمی و مقاومت در برابر شهرک سازی فلسطین اعلام کرد: حمله نظامیان صهیونیست به راهپیمایی هفتگی در کفر قدوم دو زخمی بر جا گذاشت.

در بیانیه کمیته مقاومت مردمی آمده است: ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از گلوله های جنگی و پلاستیکی و گاز اشک آور راهپیمایی کنندگان را متفرق کرد.

فلسطینیان در مخالفت با شهرک سازی و دیوار حائل رژیم صهیونیستی در شهرک های نبی صالح، بعلین و نعلین در غرب رام الله و کفر قدوم در غرب شهر نابلس و المعصره در غرب بیت لحم به صورت هفتگی راهپیمایی می کنند.

مسئولان رژیم صهیونیستی ساخت دیوار حائل در حد فاصل کرانه باختری با اراضی اشغالی را از ۲۰۰۲ به بهانه های امنیتی شروع کرده اند.

سرزمین های اشغالی از ابتدای ماه اکتبر (۹ مهر) صحنه اعتراض گسترده فلسطینیان به سیاست های متجاوزانه رژیم صهیونیستی در قبال مسجدالاقصی در بیت المقدس اشغالی و تلاش برای تقسیم زمانی و مکانی آن بوده که این دور تازه قیام فلسطینی ها علیه رژیم صهیونیستی به انتفاضه سوم یا انتفاضه قدس معروف شده است.

از ابتدای موج اعتراضات گسترده فلسطینیان به سیاست های تجاوزگرانه رژیم اشغالگر قدس در قبال بیت المقدس و مسجدالاقصی در اوایل مهرماه سال جاری دست کم ۱۸۵ فلسطیینی بدست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده اند.