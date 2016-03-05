ارتباط مصرف آسپرین و کاهش ریسک ابتلا به سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه محققان بیمارستان عمومی ماساچوست واقع در بوستون، مصرف روزانه دوز پایین آسپرین موجب کاهش ریسک ابتلا به سرطان تا ۳ درصد می شود و عمدتاً این کاهش در ریسک ایجاد تومورهای معده و روده مشاهده می شود.

به گفته محققان، مزایای این مصرف روزانه بعد از گذشت ۶ سال قابل مشاهده است.

دکتر اندرو چان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «از آنجائیکه سرطان یک شبه ایجاد نمی شود و سال ها طول می کشد، از اینرو برای پیشگیری از ابتلا به سرطان هم باید مدت طولانی آسپرین مصرف کرد.»

به گفته وی، «اسناد و شواهد کاملا علمی نشان می دهد که آسپرین بر برخی مسیرهای بیولوژیکی خاص که منتهی به سرطان می شود تاثیر می گذارد.» همچنین آسپرین به کاهش التهاب و میزان برخی پروتئین های سرطان زا نیز کمک می کند.

البته به گفته محققان، این مطالعه فقط نشاندهنده ارتباط مصرف اسپرین با کاهش ریسک ابتلا به سرطان است، نه پیشگیری از ابتلا به سرطان.

در این مطالعه، چان و همکارانش ارتباط بین اسپرین و سرطان را در بین بیش از ۱۳۰ هزار زن و مرد مورد مطالعه قرار دادند. در طول بیش از ۳۰ سال پیگیری وضعیت این افراد، بیش از ۲۰ هزار ابتلا به سرطان در بین بیش از ۸۸ هزار زن و بیش از ۷۵۰۰ ابتلا به سرطان در حدود ۴۸ هزار مرد مشاهده شد.

این یافته ها نشان داد در مجموع مصرف دوز پایین آسپرین به میزان دو بار در هفته یا بیشتر با کاهش ۳ درصدی ریسک ابتلا به سرطان مرتبط بود که عمدتا با کاهش ۱۵ درصدی ابتلا به سرطان معده و ۱۹ درصد کاهش ابتلا به سرطان روده ارتباط داشت.

همچنین پژوهشگران دریافتند آسپرین با کاهش ریسک ابتلا به سرطان های نظیر سرطان سینه، پروستات یا ریه ارتباطی ندارد.