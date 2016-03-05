نوای موسیقی تبری برای حمایت از بیماران سرطانی طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای زنده موسیقی مازندرانی گروه تبری (برادران و خواهران محمدی) به سرپرستی سید جلال محمدی به مناسبت روز احسان و نیکوکاری باهمت انجمن امداد به بیماران سرطانی قائم‌شهر برگزار شد.

سرپرست گروه موسیقی طبری شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منظور از حضور گروه در این مراسم خیریه. باهدف جلب و جذب و مشارکت افراد نیکوکار و خیر برای بیماران خاص است.

سید جلال محمدی افزود: گروه تبری باکمال میل ازامروزعضو افتخاری این انجمن قرارگرفته است و با حمایت مردم و افراد نیکوکار و مدیران و مسئولین شهری در سال جدید کنسرت موسیقی مازندرانی توسط گروه تبری به نفع بیماران سرطانی و این انجمن انجام گیرد.

در این مراسم که با حمایت و مدیریت فرشته تقی زاده برگزار شد، جمعی از مسئولان شهری و مردم خیر نیز شرکت داشتند.

هم‌زمان با روز احساس و نیکوکاری 300 پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی نیز از سوی کمیته امداد مازندران برای حمایت از 62 هزار خانوار تحت پوشش در استان برپا شد.