به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ورود کمک های بشردوستانه هلال احمر سوریه و سازمان ملل به نقاط مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این کمک ها، ۲۳ محموله از کمک های بشردوستانه هلال احمر سوریه و سازمان ملل وارد شهر «سقبا» واقع در غوطه شرقی دمشق شد.

در همین ارتباط، «یعقوب الحلو» هماهنگ کننده امور حقوق بشری سازمان ملل در سوریه تصریح کرد: این محموله وارد اردوگاه «الوافدین» در غوطه شرقی شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: سازمان ملل تلاش می کند تا در روزهای آینده کمک های بشردوستانه بیشتری را به غوطه شرقی دمشق ارسال کند.

این مقام مسئول در سازمان ملل همچنین گفت: این محموله ها حاوی کمک های غذایی و دارویی هستند.

گفتنی است، پیشتر نیز کمک های بشردوستانه دیگری به مناطق مختلف سوریه از طریق هلال احمر این کشور ارسال شده بود.