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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۴۹

ورود ۲۳ محموله از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به غوطه شرقی دمشق

ورود ۲۳ محموله از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به غوطه شرقی دمشق

منابع رسانه ای از ورود ۲۳ محموله از کمک های انسان دوستانه سازمان ملل و هلال احمر سوریه به شهر «سقبا» واقع در غوطه شرقی دمشق خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ورود کمک های بشردوستانه هلال احمر سوریه و سازمان ملل به نقاط مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این کمک ها، ۲۳ محموله  از کمک های بشردوستانه هلال احمر سوریه و سازمان ملل وارد شهر «سقبا» واقع در غوطه شرقی دمشق شد.

در همین ارتباط، «یعقوب الحلو» هماهنگ کننده امور حقوق بشری سازمان ملل در سوریه تصریح کرد: این محموله وارد اردوگاه «الوافدین» در غوطه شرقی شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: سازمان ملل تلاش می کند تا در روزهای آینده کمک های بشردوستانه بیشتری را به غوطه شرقی دمشق ارسال کند.

این مقام مسئول در سازمان ملل همچنین گفت: این محموله ها حاوی کمک های غذایی و دارویی هستند.

گفتنی است، پیشتر نیز کمک های بشردوستانه دیگری به مناطق مختلف سوریه از طریق هلال احمر این کشور ارسال شده بود.

کد مطلب 3572474

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