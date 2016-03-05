جعفر زمردیان در گفتگو با مهر از حضور ۱۲ شهید سالهای دفاع مقدس در همدان خبر داد و اظهار داشت: ۱۱ شهید گمنام و یک شهید بانام سالهای حماسه در ایام فاطمیه میهمان مردم شهیدپرور استان خواهند بود.
وی با اشاره تلاشهای صورت گرفته برای تعیین مکانهای خاکسپاری شهدا افزود: پیکرهای مطهر شهدا ۲۳ اسفندماه سال جاری بر دستان پرمهر مردم تشییع و در حوزه علمیه خواهران حضرت زینب (ع) ملایر، گروه مهندسی رزمی ۴۳ امام علی (ع)، حوزه علمیه برادران امام خمینی (ره) نهاوند و شهرهای صالحآباد، جورقان، مهاجران و زنگنه به خاک سپرده خواهند شد.
زمردیان درباره اقدامات صورت گرفته نیز عنوان کرد: ستادهای شهرستانی با حضور ائمه جمعه و فرمانداران تشکیلشده که اطلاعات تکمیلی درباره مراسم استقبال، تشییع و خاکسپاری شهدا توسط مسئولان ستادهای بزرگداشت شهدای گمنام در هر شهر و شهرستان اعلام میشود.
زمردیان یادآور شد: این شهدا در مناطق عملیاتی فاو، مجنون، فکه، شرق دجله و زبیدات تفحص شده و متعلق به عملیات بدر، خیبر، والفجر ۱، والفجر ۸ و تک دشمن در سال ۶۷ هستند.
وی گفت: استان همدان دارای ۱۳۶ شهید گمنام خاکسپاری شده در ۴۰ نقطه است که با خاکسپاری این ۱۱ شهید گمنام تعداد شهدای گمنام استان به ۱۴۷ شهید در ۴۷ نقطه افزایش مییابد.
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