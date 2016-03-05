رقابت های والیبال دسته دو کشور در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابت های والیبال دسته دو كشور در قزوین با شرکت ۸ تیم و شناخت تیم های برتر جمعه شب به کار خود پایان داد.

محمد رضا کیایی پور رئیس هیئت والیبال استان قزوین در حاشیه این رقابت ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پایان شش روز رقابت نزدیک و مصاف تیم هایی از شمال، جنوب و مركز كشور در پایان تیم های سیاوش سام فردیس كرج، مناطق نفت خیز جنوب و سپهر الكتریک قزوین عنوان اول تا سوم و جواز شركت در رقابت های دسته اول كشور در فصل آینده را كسب كردند.

كیایی پور خاطر نشان كرد: تیم های شهرداری مهاباد، نکاء مازندران، سیاوش سام کرج، مناطق نفت خیز خوزستان، شهرداری کرمانشاه، صدر یزد، شهید طالعی بابلسر و سپهر الکتریک قزوین در سالن شهید بابایی قزوین به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت والیبال استان قزوین افزود: این رقابت ها در مرحله نهایی به صورت مقدماتی و حذفی و پلی آف در دو نوبت صبح و عصر در سالن شهید بابایی و در قالب رقابت های دسته دوم کشور برگزار شد.

کیایی پور با بیان اینكه تیم سپهر الکتریک اولین حضور خود را در لیگ تجربه می كرد گفت: نماینده استان با بضاعت بومی و اولین حضور بسیار موفق بود و در مجموع ٤٠ تیم شركت كننده موفق به كسب سكو در این رقابت ها شد كه این نوید آینده روشن در والیبال استان خواهد بود و با حمایت مسئولین و خانواده والیبال به دنبال حضور تیم در سال های آینده در لیگ یک و برتر كشور هستیم.

رقابت های مرحله نهایی زیر گروه والیبال کشور از ۹ تا ۱۴ اسفند در قزوین برگزار شد.