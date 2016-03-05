به گزارش خبرنگار مهر، اولین حضور رسمی ایران در شصت و هفتمین دوره نمایشگاه صنایع دستی مونیخ با مدیریت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و همیاری انستیتو فرهنگی حافظ در آلمان از ۲۴ فوریه تا ۱ مارس ۲۰۱۶ (برابر ۵ تا ۱۱ اسفند ماه ۹۴) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مونیخ صورت گرفت.

در این دوره از نمایشگاه بیش از ۲۰۰۰ شركت، هنرمند و صنعتگر در حوزه صنایع دستی و دكوراسیون منزل در شش تالار نمایشگاهی حضور داشتند که طی یک هفته برگزاری آن ده‌ها هزار نفر از آن بازدید به عمل آوردند.

ایران در اولین حضور رسمی خود در فضایی به مساحت ۸۴ مترمربع (واقع در سالن B۴) به معرفی توانایی‌های خود در زمینه تولید و عرضه هنرهای سنتی و صنایع دستی و نیز تبلیغ صنعت ایرانگردی در قالب توزیع بسته‌های فرهنگی و توریستی پرداخت.

در غرفه جمهوری اسلامی ایران ١٣ هنرمند و تولیدکننده از استان‌های اصفهان، فارس، البرز، اردبیل، تهران، مازندران و گیلان هنرهای خود در رشته‌های مختلف صنایع دستی همچون معرق، منبت، خراطی و تكه چینی، خاتم، قلمزنی روی مس، جواهرات تزینی، ابریشم دوزی، گلیم مینیاتور و فیزوره كوبی، هنر دستی ایران را به مخاطبان اروپایی عرضه کردند.

طی روزهای برگزاری نمایشگاه، استقبال قابل توجهی از غرفه ایران به‌عمل آمد و بسیاری از علاقه‌مندان آلمانی در این غرفه حضور یافتند. از برنامه‌های جانبی غرفه ایران در نمایشگاه مونیخ می‌توان به اجرای زنده موسیقی سنتی، برپایی کارگاه‌های صنایع دستی و پذیرایی از میهمانان با چای و نقل ایرانی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی مونیخ روز چهارشنبه ۲۴ فوریه با حضور نخست‌وزیر ایالت بایرن، معاون وزیر اقتصاد دولت فدرال، وزیر اقتصاد ایالت بایرن و جمعی از مدیران مجموعه‌های اقتصادی بر‌تر ایالت بایرن در محل دائمی نمایشگاه‌های مونیخ افتتاح شد.

در این دوره از نمایشگاه بیش از ۱۰۰۰ شرکت کننده از آلمان و ۳۰ کشور جهان محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه کردند. همزمان با افتتاح نمایشگاه بین المللی صنایع دستی مونیخ، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مونیخ نیز با حضور در سالن محل استقرار هنرمندان ایرانی تولید کننده صنایع دستی، از غرفه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه بازدید کرد.

در همین حال در حاشیه برگزاری این نمایشگاه موضوع تعاملات میان دانشگاهی میان دانشکده هنرهای زیبا تهران و دانشکده هنر دانشگاه ماکسی میلیان مونیخ از سوی یکی از مدرسین دانشکده هنرهای زیبا تهران و حاضر در نمایشگاه مطرح شد.

در همین راستا مقرر شد طی ملاقات‌های مدون شده با مسئولان دانشکده هنر دانشگاه ماکسی میلیان مونیخ موضوعات برقراری ارتباطات میان دانشگاهی و تعامل اساتید با یکدیگر، استفاده و بهره‌گیری از تکنولوژیک نوین دروس و ارائه روش‌های طراحی‌های ایرانی و مبادلات دوجانبه در قالب ایجاد سمینارهای مشترک و دعوت از اساتید دانشگاهی مطرح شود.