دانشگاه آزاد قهرمان بیست و پنجمین دوره لیگ برتر واترپلو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ استخر سهگانه مجموعه ورزشی شیرودی تهران، عصر جمعه میزبان رویارویی تیمهای دانشگاه آزاد و نفت امیدیه در فینال بیستوپنجمین دوره لیگ برتر واترپلو بود.
شاگردان علیرضا شهیدیپور در تیم دانشگاه آزاد اگرچه در این مسابقه تا چهار گل هم عقب افتاده بودند اما در نهایت نقشآفرینی موثر حامد ملکخانبانان موجب شد تا این تیم با نتیجه ۱۳- ۱۲ نفت امیدیه را شکست دهد.
پیش از این بازی و در دیدار ردهبندی هم نیروی زمینی ارتش ۱۲ بر ۱۰ فولاد مبارکه سپاهان را شکست داد و به عنوان سوم رسید.
در مراسم اختتامیه عبدالحمید احمدی معاون وزیر ورزش و جوانان، مسعود امینی، مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش، امیر حسنپور، مدیرعامل باشگاه نیروی زمینی، محمد دادگان مدیر تربیت بدنی باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، عیسیزاده رئیس هیات شنای خوزستان و سایر مسئولان فدراسیون حضور داشتند.
در پایان این مراسم از سجاد عبدی به عنوان بهترین دروازهبان، امیر دهداری بهترین بازیکن و امیرحسین خانی بازیکن اخلاق تقدیر شد.
همچنین از علیرضا محب و داودرضا سلطانی به عنوان دو پیشکسوت واترپلو تقدیر به عمل آمد.
رده بندی نهایی تیم ها در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر واترپلو
۱- دانشگاه آزاد اسلامی
۲- نفت امیدیه
۳- نیروی زمینی ارتش
۴- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
۵- شهید نوفلاح تهران
۶- نفت و گاز گچساران
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