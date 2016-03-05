استعدادیابی نوجوانان ورزشکار قزوینی در مسیر فراموشی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، سیاوش سهرابی: فوتبال استان قزوین تقریباً بیشتر عمر خود را در سراشیبی گذرانده که بسیاری از پیشکسوتان و فوتبال دوستان قزوینی ریشه این مشکل را نبود ساختار پایه‌ای در فوتبال استان می‌دانند با این‌ وجود در کمال ناباوری در هر مقطع زمانی شاهد درخشش استعدادهایی از استان هستیم مانند امیرحسین نوری از تیم ستاره شهر اقبالیِ که به‌زودی به تیم بایرن‌مونیخ می‌رود.

اهمیت بها دادن به فوتبال پایه بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما این بها دادن خود مستلزم مقدماتی است که متأسفانه شرایط و بستر آن سال‌هاست در استان قزوین فراهم نشده بااین‌حال مجموعه‌هایی وجود دارند که بیشترین تمرکز خود را در فوتبال پایه و رشد نونهالان و نوجوانان معطوف کرده‌اند.

هرچند کیفیت فوتبال پایه در استان پایین است اما تعداد مجموعه‌های فوتبال پایه در وضعیت بهتری قرار دارد و تیم‌ها در هر رده سعی می‌کنند با بهره‌گیری از مربیان مجرب و دوره‌دیده در مسابقات حتی‌المقدور شرکت کنند.

از مجموعه‌هایی که در فوتبال پایه در کنار مشکلات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تیم ستاره شهر اقبالیِ زیر نظر سعید کاکاوند از ۱۳۷۸ با عناوین و ساختارهای مختلف فعالیت می‌کند.

این تیم در مدت تشکیل خود توانسته استعدادهای زیادی را به فوتبال بزرگ‌سالان معرفی کند؛ در روزهای اخیر هم این تیم موفق شد ابوالفضل رحیم لو را به تیم جوانان سایپا بفرستد، در تیم ملی نوجوانان مهرداد زارعی را به‌عنوان کاپیتان دوم داشته باشد و مهم‌تر از همه پدیده‌ای را به فوتبال کشور معرفی کند که موردتوجه تیم‌های آلمانی ازجمله بایرن‌مونیخ و دورتموند است.

کاکاوند: نبود حامی مالی تیم‌ها را با مشکلات جدی روبرو کرده است

سعید کاکاوند، مربی تیم ستاره شهر اقبالیِ بابیان اینکه انتقال امیرحسین نوری به آلمان نشان‌دهنده استعدادهای فوتبال استان است گفت: افراد مستعدی مانند امیرحسین در این استان کم نیستند و دیده شدن استعدادهایی مثل این ورزشکار نشان می‌دهد که توجه به فوتبال پایه نه‌تنها ضامن پیشرفت فوتبال بزرگ‌سالان استان است بلکه برای استان نام و آوازه نیز به ارمغان می‌آورد.

وی اضافه کرد: اگر این‌همه مشکل و ناملایمات در فوتبال استان نبود استعدادهای بیشتری از این منطقه دیده می‌شدند، وقتی تیمی محتاج حتی یک‌میلیون تومان باشد زیاد نمی‌تواند توانایی خود را بروز دهد.

کاکاوند نبود حامی مالی را بزرگ‌ترین مشکل فوتبال پایه دانست و ادامه داد: این عامل باعث می‌شود ما به مشکلات دیگری گرفتار شویم که مهم‌ترین آن نبود زمین چمن برای تمرین است که موجب می‌شود ما برای تمرین به خارج از شهر برویم که البته زمین چمن هم در تمام فصول سال یافت نمی‌شود.

وی افزود: با تمام این مشکلات هنوز جوانانی از قزوین مانند امیرحسین نوری هستند که موردتوجه بایرن‌مونیخ و دورتموند هستند و مهرداد زارعی که زیر نظر حمید علیدوستی در تیم ملی نوجوانان حضور دارد و کاپیتان دوم تیم ملی است.

کاکاوند درباره چگونگی کشف امیرحسین نوری توسط تیم‌های آلمانی گفت: امیرحسین در مدت سه سال که زیر نظر من تمرین می‌کند، همیشه خود را به‌عنوان فوتبالیستی آینده دار نشان داده و طبیعی است که دیده شود؛ به امید خدا بعد از نوروز برای تست‌های نهایی عازم آلمان می‌شود و در صورت تائید در آنجا مستقر خواهد شد.

وی در پایان درباره نقش خانواده در پیشرفت فوتبالیست‌های نونهال و نوجوان گفت: در این کمبود امکانات تنها چیزی که ما به همراه بودن آن در مسیر راهمان مطمئن هستیم حمایت و دلگرمی‌های خانواده‌ها از بچه‌هاست؛ اقبالی که نصیب امیرحسین نوری شده است تا حد زیادی به خانواده او بازمی‌گردد.

سخن گفتن صرف از مشکلات شاید نتواند مشکلات فوتبال استان قزوین را برطرف کند و رهمی بر زخم‌های کهنه آن باشد دوا کند، اما وجود افراد چون امیرحسین نوری نوجوان ۱۳ ساله که موردتوجه آلمانی‌ها قرارگرفته نشان می‌دهد ظرفیت‌های فوتبالی استان قزوین قابل‌توجه است.

به نظر می‌رسد با فراهم شدن بستر شکوفایی استعدادهای فراوان ورزشی می‌توان ضمن شناسایی جوانان و نوجوانان ورزشکار ازجمله مهرداد زارعی که این روزها به‌عنوان نماد نوجوانان قزوینی هم سن و سال خود تبدیل‌شده به ورزش پایه کمک کرد.

زارعی نوجوان ۱۵ ساله‌ای که از مهره‌های مورد اعتماد حمید علیدوستی در تیم ملی است و سابقه عضویت قرضی در تیم‌های تهرانی را نیز دارد معتقد است نبود امکانات در فوتبال ممکن است روند دیده شدن و پیشرفت وی را متوقف یا آهسته کند.

به‌هرحال بخش مهمی از ضعف و شکنندگی فوتبال پایه در استان به نهادهای متولی بازمی‌گردد که به وحدت رویه‌ای در سازمان‌دهی فوتبال در رده‌های مختلف نرسیده‌اند و پیوسته در حال تحول در سیاست‌ها هستند.

شایسته است که نهادهای متولی در صورت ناتوانی در ایجاد امکانات، حداقل زیرساخت‌ها و شرایط را برای سرمایه‌گذاری اسپانسرهای مالی فراهم کنند تا تضمینی ایجاد شود که سرمایه‌گذار رغبت حضور در این عرصه را داشته باشد و به شکوفایی استعدادهای ورزشی کمک کند.

کیفیت استعدادیابی نیز هرچند در نازل‌ترین سطح خود قرار دارد و تلاشی در جهت دعوت استعدادیابان مطرح فوتبال کشور به استان نمی‌شود لذا به نظر می‌رسد باید منتظر بمانیم تا شاید استعداد یاب های خارجی از قزوین عبور کنند و دست به انتخاب بزنند تا ما نیز جوانان و نوجوانان توانمند خود را بشناسیم و برای شکوفایی استعدادها آن‌ها همت کنیم.