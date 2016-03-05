به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از تمرینات تیم بسکتبال جوانان از روز یکشنبه در تهران آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. همچنین در هفته پایانی اسفندماه نیز یک دوره تمرینات سه روزه ویژه بازیکنان ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد.

تمرینات تیم بسکتبال جوانان در ایام نوروز هم تعطیل نخواهد بود. این تیم طی روزهای ۸ تا ۱۱ فروردین ماه اردویی را زیر نظردرک باورمن در تهران خواهد داشت.

اردوهای آماده سازی تیم بسکتبال جوانان در راستای آماده سازی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا است که میزبانی آن را بر عهده دارد. این رقابت ها ۲۵ تیرماه تا سوم مردادماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد.