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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۴۹

برنامه درک باورمن برای بسکتبالیست‌های جوان تا پایان سال

برنامه درک باورمن برای بسکتبالیست‌های جوان تا پایان سال

دور جدید تمرینات تیم بسکتبال جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که میزبانی آن را بر عهده دارد، از فردا آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از تمرینات تیم بسکتبال جوانان از روز یکشنبه در تهران آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. همچنین در هفته پایانی اسفندماه نیز یک دوره تمرینات سه روزه ویژه بازیکنان ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد. 

تمرینات تیم بسکتبال جوانان در ایام نوروز هم تعطیل نخواهد بود. این تیم طی روزهای ۸ تا ۱۱ فروردین ماه اردویی را زیر نظردرک باورمن در تهران خواهد داشت. 

اردوهای آماده سازی تیم بسکتبال جوانان در راستای آماده سازی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا است که میزبانی آن را بر عهده دارد. این رقابت ها ۲۵ تیرماه تا سوم مردادماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 3572491
زینب حاجی حسینی

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