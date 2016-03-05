نگرانی از استقلال کانون وکلا بی مورد است

به گزارش خبرنگار مهر، یزدالله طاهری نسب شامگاه جمعه در مراسم سالگرد استقلال کانون وکلا از دادگستری اظهار کرد: مفهوم استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا آنقدر اهمیت دارد که نه تنها سالانه و بلکه هر روزه دغدغه این استقلال را داریم. باید از این میراث ارزشمند (استقلال کانون) که بنیانگذاران حرفه وکالت برای ما به ارث گذاشته اند، نگهداری و حفاظت کنیم.

وی افزود: استقلال کانون وکلا به معنای این است که هیچ شخص، مقام و مرجعی غیر از کانون نباید در امور حرفه ای صدور و تمدید پروانه وکالت و همچنین نظارت های انتظامی مربوطه دخالت اولیه و ابتدایی داشته باشد.

رئیس کانون وکلای خوزستان با تاکید بر اینکه کانون وکلا مباشر منحصر و ابتدایی امور وکلای دادگستری است، تصریح کرد: منظور از استقلال کانون وکلا منع دخالت ابتدایی و اولیه توسط دادگستری یا هر نهاد حاکمیتی است.

طاهری نسب بیان کرد: برخی ها نگرانی هایی از استقلال کانون وکلا و یا وکیل دارند چون این استقلال را مانعی برای اعمال قدرت حاکمیتی می دانند. نگرانی دیگر نیز این است که استقلال نهاد وکالت باعث فرار وکلا، عدم تعقیب انتظامی و مجازات آنها می شود.

وی ادامه داد: نگرانی بعدی این است که جامعه وکلا با توجه به اینکه با مردم ارتباط دارند و از آنها حق الوکاله می گیرند در نهایت باعث شکل گیری طبقه مرفهی می شود که دغدغه سایر مردم را درک نمی کنند. همه این نگرانی ها را ناشی از عدم فهم رسالت تشکیل این نهاد می بینم و به نظر من، نگرانی از استقلال وکلا بی مورد است

رئیس کانون وکلای خوزستان تاکید کرد: وکیل تنها مقام غیر دولتی و خارج از چارچوب حکومت هاست که در راستای اجرا و اعمال قانون عمل می کند، البته در عین حال واضع و مجری قانون هم نیست.

طاهری نسب عنوان کرد: برخی ها تصور می کنند استقلال کانون وکلا یعنی انفکاک از حکومت در صورتی که اصلا اینگونه نیست و افتخار می کنیم که به عنوان یکی از نهادهای خدمتگزار مردمی و زیر مجموعه نظام از حقوق ملت دفاع کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وکیل مستقل یک حق شهروندی است، گفت: از دو نظر تحت نظارت هستیم. اول از حیث دادگاه عالی قضات و دوم تعیین صلاحیت کاندیداهای ورود به هیئت مدیره کانون وکلا که از سال ۶۹ تاکنون انجام می شود.