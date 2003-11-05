  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۰۸

با تصويب هيات رئيسه ؛

عزيزي به عضويت كميسيون داوري اتحاديه جودو آسيا درآمد

علي محمد عزيزي داور A جهاني جودو ، به عضويت كميسيون داوري اتحاديه جودو آسيا درآمد.

 به گزارش خبرنگار"مهر" در آخرين نشست هيات رئيسه جديد اتحاديه جودو آسيا كه روز دوشنبه دوم آبانماه جاري درجزيره ججو كره جنوبي محل برگزاري مسابقات قهرماني جودو بزرگسالان آسيا برگزار شد، بنا بر پيشنهاد كاواگوچي رئيس كميته اتحاديه جودو آسيا و با تصويب اعضاي هيات رئيسه اين اتحاديه علي محمد عزيزي به عنوان عضو كميسيون داوري جودو آسيا انتخاب شد.
گفتني است براي اولين باردرتاريخ جودوكشورمان، درهيات رئيسه اتحاديه جودوآسيا ايران صاحب دو كرسي ازمجموع هفت كرسي شد. اين دو كرسي به مدت چهار سال دراختيار محمد درخشان، به عنوان رئيس كميسيون آموزش و مربيگري و سيد عبدالجليل رضوي ، به عنوان رئيس كميسيون بازاريابي و توسعه جودو در آسيا قرار گرفت.
کد مطلب 35725

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها