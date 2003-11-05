عزيزي به عضويت كميسيون داوري اتحاديه جودو آسيا درآمد

به گزارش خبرنگار"مهر" در آخرين نشست هيات رئيسه جديد اتحاديه جودو آسيا كه روز دوشنبه دوم آبانماه جاري درجزيره ججو كره جنوبي محل برگزاري مسابقات قهرماني جودو بزرگسالان آسيا برگزار شد، بنا بر پيشنهاد كاواگوچي رئيس كميته اتحاديه جودو آسيا و با تصويب اعضاي هيات رئيسه اين اتحاديه علي محمد عزيزي به عنوان عضو كميسيون داوري جودو آسيا انتخاب شد.
گفتني است براي اولين باردرتاريخ جودوكشورمان، درهيات رئيسه اتحاديه جودوآسيا ايران صاحب دو كرسي ازمجموع هفت كرسي شد. اين دو كرسي به مدت چهار سال دراختيار محمد درخشان، به عنوان رئيس كميسيون آموزش و مربيگري و سيد عبدالجليل رضوي ، به عنوان رئيس كميسيون بازاريابي و توسعه جودو در آسيا قرار گرفت.
علي محمد عزيزي داور A جهاني جودو ، به عضويت كميسيون داوري اتحاديه جودو آسيا درآمد.
کد مطلب 35725
نظر شما