به گزارش خبرنگار مهر، در حالی رنو قرار است در ایران، همکاری مشترکی را با دو خودروساز ایرانی انجام دهد که از پیش از نهایی شدن برجام، زمزمه‌های خرید پارس خودرو از سوی رنو به عنوان پیش شرط سرمایه‌گذاری از سوی این شرکت فرانسوی در خطوط خودروسازی ایران مطرح شده بود. حتی پیمان کارگر، مدیرعامل رنوپارس و نماینده شرکت رنو در ایران نیز پیش از این در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفته بود که اگر قرار باشد رنو ۲۰ درصد سهام پارس خودرو را بخرد، برای ما معنی ندارد که مدیریت در دست آنها باقی بماند، چراکه آنها ممکن است خودروهای چینی ها را در کنار خودروهای رنو تولید کنند و این به کیفیت ما لطمه می زند

وی اعلام کرده بود: چندین سناریو برای خرید سهام خودروسازان ایرانی از سوی رنو و تداوم همکاری با آنها وجود دارد به نحوی که می توان ۱۰۰ درصد سهام پارس خودرو را از سوی رنو خریداری کرده و با سایپا خداحافظی کرد یا اینکه ۲۰ درصد سهام پارس خودرو را بخریم و مدیریت در دست سایپا باشد و ما تنها یک صندلی و یک رای داشته باشیم که این کار چندان معقول به نظر نمی رسد.

اما اکنون سعید جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خرید سهام پارس‌خودرو از سوی رنو گفت: با رنو در حال مذاکره هستیم و ترکیبی از پیشنهادات را به این شرکت ارایه داده‌ایم اما شراکت خود با رنو را به صورت جوینت ونچر مطرح می‌کنیم و بحث خرید سهام پارس خودرو مطرح نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که خودروسازان خارجی بر سر قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خود در ایران از سوی شورای رقابت، شروط ایران را پذیرفته‌اند، گفت: قیمت‌گذاری برای تولیدات داخلی است.