نظارتهای بهداشتی دامپزشکی قزوین تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهمن نقیبی صبح شنبه در جلسه ای که با حضور رؤسای ادارات دامپزشکی تابعه وادارات ستادی در محل اداره کل دامپزشکی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: درپی اجرای سیاستهای سازمان دامپزشکی کشور و در راستای تقویت چرخه نظارت بهداشتی بر واحد های استحصال، تولید، فرآوری حمل وعرضه فرآورده های خام دامی، اکیپهای ثابت و سیار نظارت بهداشتی و قرنطینه ای در سطح استان، برنامه های مربوط به نظارت بر واحد های عرضه فرآورده های خام دامی را از امروز لغایت ۱۵ فروردین از ابتدای روز تا ساعات پایانی شب برعهده خواهند گرفت.

نقیبی تاکید کرد: یکی از وظایف اداره کل دامپزشکی استان قزوین نظارت بر بهداشت عمومی است که بازرسی بهداشتی واحدهای تولیدی، استحصال، حمل و عرضه فرآورده های خام دامی واعمال نظارت بهداشتی بر مراکزپرورش دام و صنایع وابسته، از جمله این وظایف است و دامنه این نظارتها شامل کشتارگاه های دام مراکز عرضه، رستورانها، کارخانجات فرآوری، خودروهای حمل گوشت و فرآورده های خام دامی و...است که از طریق بکارگیری بازرسین بهداشتی دامپزشکی و ناظرین ذبح شرعی برای انجام معاینات قبل و پس از کشتار و نظارت بر فرایند تولید تا عرضه گوشت قرمز، سفید وآلایش خوراکی انجام می گیرد.

مدیر کل دامپزشکی استان اظهار کرد: نظارت بهداشتی واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی شامل کارایی و فعال بودن سیستم برودتی در قصابیها، مرغ فروشی ها، ماهی فروشی ها «بصورت تازه ومنجمد»، جگرکی ها، مراکز عرضه و توزیع تخم مرغ و عسل، مراکز فروش شیر ومشتقات لبنی، رستوران ها و ... از سوی بازرسین بهداشتی اداره کل دامپزشکی، بر اساس برنامه تدوین شده صورت می گیرد.

این مسئول دامپزشکی تاکید کرد: نظارت بر خودروهای حمل فرآورده های خام دامی شامل بررسی شرایط بهداشتی خودروهای حمل، مناسب بودن سیستم برودتی و ثبت دما، صدور گواهی بهداشتی، کد رهگیری وهمچنین صدور مجوز حمل محموله پس از تایید بازرسین بهداشتی از مراکز استحصال به واحد های عرضه داخل و خارج از استان، رعایت زنجیره سرد بصورت مستمر و روزانه در حال اجرا است.

وی ضمن تشکر از همراهی کلیه تولید کنندگان، متصدیان حمل ومراکز نگهداری وعرضه فرآورده های خام دامی دربالا بردن ضریب امنیت غذایی مردم افزود: هم استانی های محترم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و یا نیاز به مشاوره در حیطه وظایف تعریف شده دامپزشکی، از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ و یا شماره پیامک ۵۰۰۰۱۵۱۲ با اداره کل دامپزشکی استان قزوین تماس حاصل کنند.

فرآورده های خام دامی از جمله گوشت، مرغ، ماهی، فرآورده های گوشتی، شیر و مشتقات آن، نقش مهمی در تغذیه انسان دارند بطوریکه این مواد از دیرباز مورد مصرف انسان بوده و به علت خواص منحصر به فرد آن افزایش روز افزونی را در سبد غذایی جوامع بشری داشته است.

این گروه از مواد غذایی درصورت عدم رعایت ضوابط و موازین بهداشتی درزنجیره سرد، زمان تولید، استحصال، فرآوری، حمل ونقل، نگهداری، عرضه وحتی در هنگام مصرف می توانند به علت فساد میکروبی، شیمیایی وسایر مخاطرات، خود عامل بسیاری از بیماری های با منشاءغذایی، از قبیل مسمومیت غذایی، عفونت روده ای واسهال وهمچنین باعث بروز بسیاری از بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان مانند تب مالت، کیست هیداتیک، تب کریمه، گنگو، انگل های روده ای و... شوند که سلامت مصرف کننده را به خطر می اندازد.