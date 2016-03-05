پیام تسلیت دبیر کل مجمع تقریب در پی ارتحال آیت الله واعظ طبسی

به گزارش خبرنگار مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

انا لله و انا اليه راجعون

فاجعه رحلت یار دیرین حضرت امام(قدس سره) و بازوی توانای مقام معظم رهبری مرحوم حضرت آیت الله واعظ طبسی این رزمنده فداکار دوران انقلاب و عالم مجاهد نستوه را به حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) و مقام معظم رهبری و کلیه یاران و دوستداران ایشان به ویژه به بیت معظم آن فقید تسلیت عرض می کنم.



از خداوند بزرگ برای این فقید جلیل القدر علو درجه و برای بازماندگان ایشان اجر جزیل و صبر جمیل مسالت دارم.



محسن اراکی

دبیر کل مجمع جهان تقریب مذاهب اسلامی

۹۴/۱۲/۱۴