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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۵۶

پیام تسلیت دبیر کل مجمع تقریب در پی ارتحال آیت الله واعظ طبسی

پیام تسلیت دبیر کل مجمع تقریب در پی ارتحال آیت الله واعظ طبسی

آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب، در پی ارتحال آیت الله واعظ طبسی، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی
انا لله و انا اليه راجعون
فاجعه رحلت یار دیرین حضرت امام(قدس سره) و بازوی توانای مقام معظم رهبری مرحوم حضرت آیت الله واعظ طبسی این رزمنده فداکار دوران انقلاب و عالم مجاهد نستوه را به حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) و مقام معظم رهبری و کلیه یاران و دوستداران ایشان به ویژه به بیت معظم آن فقید تسلیت عرض می کنم.

از خداوند بزرگ برای این فقید جلیل القدر علو درجه و برای بازماندگان ایشان اجر جزیل و صبر جمیل مسالت دارم.
 
محسن اراکی
دبیر کل مجمع جهان تقریب مذاهب اسلامی
۹۴/۱۲/۱۴

 

کد مطلب 3572524

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