به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با صدور پیامی، رحلت عالم مجاهد و فقیه مبارز، «آیت‌الله واعظ طبسی» را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت عالم مجاهد و فقیه مبارز و یار دیرین حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، «حضرت آیت‌الله واعظ طبسی» را به ساحت قدس رضوی، حضرت بقیه‌الله‌الاعظم(عج)، مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی و بیت معزز آن مرحوم تسلیت عرض می‌نماییم.

آن فقیه مجاهد، از مبارزان سلف در برابر رژیم ستم‌شاهی بویژه در خطه خراسان و از همراهان مؤثر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و از یاران امام راحل عظیم‌الشأن (رحمت‌الله‌علیه) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) بود كه بر این اساس، سال‌های متمادی تولیت گرامی‌ترین مرقد مقدس در ایران اسلامی را عهده‌دار و با كوششی مجدانه این مسئولیت خطیر را تا آخرین لحظه حیات به انجام رسانید.

همچنین علاوه بر این، نقش تأثیرگذار ایشان در جایگاه، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی فراموش نشدنی است.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای آن مرحوم از خداوند متعال رحمت واسعه ربوبی و برای عموم ارادتمندان به ویژه بیت معزز ایشان صبر و اجر مسئلت می‌نماید.