به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شریعت پناهی سرپرست شبکه یک سیما با اشاره به ویژه برنامه های نوروز ۹۵ گفت: در نوروز ۹۵ شبکه یک با ترکیبی از برنامه های شاد و مفرح به استقبال بهار خواهد رفت. شبکه یک بعنوان شبکه ملی و عمومی در نوروز امسال سلایق همه هموطنان را در تولید برنامه ها در نظر گرفته و امیدواریم تا در ایام تعطیل، هموطنان این شبکه را در نوروز ۹۵ همراهی کنند.

وی ادامه داد: «یک یک» عنوان ویژه برنامه تحویل سال ۱۳۹۵ است. اجرای این برنامه بر عهده سیدعلی ضیاء و به تهیه کنندگی علی اکبر کریمی است. «یک یک» از ساعات پایانی آخرین شب سال ۹۴ آغاز می شود و تا ساعت ۱۰ صبح سال ۹۵ ادامه دارد و در آن هنرمندان و مهمانان مختلفی حضور خواهند داشت.

سرپرست شبکه یک یادآور شد: در این برنامه به مصادیق همدلی در سال ۱۳۹۴ پرداخته می شود و مهمانانی نیز در این حوزه به برنامه دعوت خواهند شد. همچنین در ایام عید به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم تا آنتن شبکه از مسابقه خالی نباشد.

فضل الله شریعت پناهی با اشاره به مسابقه های این شبکه یادآور شد: ما در عید امسال دو مسابقه «دستپخت» و مسابقه «زیر زنگ» از شبکه یک روی آنتن می رود.

وی برنامه های نوروزی را به شرح زیر اعلام کرد:

سریال فروشگاه بزرگ

در شب های نوروز مجموعه تلویزیونی «فروشگاه بزرگ» به کارگردانی محمد حسین لطیفی و تهیه کنندگی محمود رضوی هر شب روی آنتن خواهد رفت. در خلاصه داستان این سریال آمده است: قالیشویی مشتاق تعطیل شده و فیروز در آستانه عید نوروز به خاطر حفظ اعتبار قالیشویی، سعی می کند با اجاره یک قالیشویی دیگر کارش را ادامه دهد. او که با انبوهی از فرش های نشسته روبرو است، دردسرهای جدیدی برایش رخ می دهد. در سریال «فروشگاه بزرگ» هومن برق نورد، بهنام تشکر، سیما تیرانداز، امیرحسین رستمی، نگار عابدی، محمدرضا شیرخانلو، یاس نوروزی، مجید یاسر، ‌نصرت میرعظیمی، شهین تسلیمی و بازیگر خردسال زینب فلاحت پیشه به ایفای نقش می پردازند.

این سریال در ادامه «دودکش ۱» است و پیش از این با نام «دودکش ۲» شناخته می شوند.

«نشان مهربانی»

«نشان مهربانی» به تهیه کنندگی حسین ربانی غریبی تولید مشترک جمعیت هلال ‌احمر و گروه اجتماعی شبکه یک سیما است که در ۱۵ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای از اول فروردین ۹۵ بعد از سریال شبانه روی آنتن خواهد رفت. ایثار، از خودگذشتگی و فعالیت‌های بشر دوستانه و عام‌ المنفعه از جمله مباحثی است که هر شب با حضور یکی از هنرمندان و امدادگران جمعیت هلال احمر به آنها پرداخته می شود. اجرای «نشان مهربانی» بر عهده عبدالله روا خواهد بود.

«مسابقه دستپخت»

در نوروز مسابقه فینال فینالیست های برنامه آشپزی «دستپخت» پخش می شود. به گفته فضل الله شریعت پناهی در این مسابقه از بین ۸۱ نفر سرآشپز که در پنج ماه گذشته با یکدیگر رقابت کردند ۹ سرآشپز به مرحله نهایی رسیدند که برای معرفی سرآشپز سال ۹۴ در ایام نوروز با هم مسابقه می دهند. مسابقه «دستپخت» به تهیه کنندگی شاهرخ امیرمعزی و کارگردانی سید وحید حسینی تولید می شود. سامان گلریز، کامران سروش، الهه سلامی، معین معینی و جلال زواره داوران بخش فینال مسابقه بزرگ دستپخت هستند.

«مسابقه زیر زنگ»

مسابقه «زیر زنگ» که به تهیه کنندگی مجید بهرامی با مشارکت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با محوریت امدادرسانی و اطفای حریق روی آنتن خواهد رفت مسابقه ای اکشن و پرتحرک است که در آن ماموران آتش نشان با یکدیگر رقابت می کنند.

بازگشت «فیتیله ای ها»

سرپرست شبکه یک با اشاره به اجرای «فیتیله ای ها» بعد از مدتی ممنوع الکاری در تلویزیون عنوان کرد: این بار «فیتیله ای ها» برای بزرگسالان برنامه اجرا می کنند و قرار است حمید گلی، محمد مسلمی و علی فروتن در برنامه «هفت سین و بچین» با اجرای قطعات طنز نمایشی و دعوت از مهمانان نام آشنا، بینندگان را سرگرم کنند.

وی افزود: این سه بازیگر خوب تلویزیون قرار است برنامه های نوستالژیک دوران گذشته و کودکی اعم از کارتن، سریال تلویزیونی و فیلم های سینمایی را بازنمایی کنند و تهیه کنندگی این برنامه را علیرضا آقایی بر عهده دارد.

زنگ نقاشی

این برنامه به تهیه کنندگی فرشید یحیوی، ویژه کودکان و خردسالان است که در ایام نوروز در ۱۳ قسمت ۲۰ دقیقه ای از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. در این برنامه شخصیت های مدادرنگی طراحی شده است که این مدادها در هر برنامه نقاشی های ارسالی بچه ها را معرفی می کنند. بچه ها برای ارسال نقاشی با مراجعه به سایت www.naghashi.ir و ارسال نقاشی هایشان، امکان معرفی و پخش نقاشی های ارسالی خود را از شبکه یک خواهند داشت. در پایان برنامه سیزدهم از بین ۲۱ نقاشی برتر جایزه و نشان مداد طلایی به نفر برتر اهدا می شود. برنامه «زنگ نقاشی» هر روز ساعت ۱۱ مهمان کودکان ایرانی خواهد بود.

شادی‌های بهار، آیین های ماندگار

برنامه «شادی های بهار، آیین های ماندگار» به منظور آشنایی و معرفی بهتر آیین های قدیمی ایرانیان در نوروز، به تهیه کنندگی محسن کرمی و با اجرای رسول نجفیان روی آنتن خواهد رفت. این برنامه از روز اول فروردین ۹۵ و قبل از بخش خبری ساعت ۱۹ در ۱۲ قسمت ۲۰ دقیقه ای، رسم و آیین ایرانیان قدیم از جمله نوروزخوانی، سبزه نشانی، دید و بازدید و خرید عید، روز طبیعت و گلریزان را در بخش های نمایشی و با حضور بازیگران در دکوری متفاوت را نمایش خواهد داد. روح الله انصاری کارگردان و مرتضی افضلی مدیر تولید این برنامه هستند.

استودیو بهاران

«استودیو بهاران» این برنامه به تهیه کنندگی مشترک مقداد مومن نژاد و مجید خواجه نژاد به پوشش کامل کاروان های راهیان نور در جنوب کشور می پردازد. این برنامه که از ۲۰ اسفند تا ۱۲ فروردین روی آنتن شبکه یک خواهد رفت هر روز در سه نوبت ۱۵ دقیقه ای و به صورت زنده اخبار و برنامه های راهیان نور را اطلاع رسانی می کند. اجرای همایش ها، برنامه اعزام ها، یادمان ها، معرفی شهدا و نمایش مناطق عملیاتی خوزستان از بخش های اصلی برنامه است. اقبال واحدی و محمدرحمان نظام اسلامی اجرای برنامه را بر عهده خواهند داشت.

نقش تازه

در تعطیلات نوروز ۹۵ سری سوم برنامه «نقش تازه» به تهیه کنندگی حمید نوبهار با موضوع فرزندآوری روی آنتن خواهد رفت. سری سوم «نقش تازه» از اول فروردین قبل از بخش خبری ساعت ۱۴ در ۱۳ قسمت ۱۵ دقیقه ای با هدف ترغیب و تشویق خانواده ها به فرزندآوری پخش خواهد شد. ساختار ترکیبی این برنامه شامل نریشین، نمایش، گفتگو با بچه های زیر شش سال و نتیجه گیری است و در آن از حضور روانشناسان، جامعه شناسان، پزشکان و کارشناسان مذهبی استفاده شده است. «نقش تازه» با مشارکت گروه معارف اسلامی شبکه یک و موسسه تحقیقات راهبردی ژرفا وابسته به معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید شده است.

خاطره

برنامه «خاطره» به تهیه کنندگی و اجرای لعیا عباس میرزایی از ۲۷ اسفند هر شب بعد از بخش خبری ساعت ۱۹ در ۲۶ قسمت ۱۷ دقیقه ای به روی آنتن می رود. در برنامه «خاطره» تصاویر نوستالژی از جمله مستندهای اواخر دهه ۵۰ تا ۷۰، سریال های قدیمی مانند «طاق نصرت» و «ازدواج پرماجرا» و فیلم های سینمایی از جمله «بی بی چلچله» و «هارولد و اسپیدی» پخش خواهد شد. پخش تصاویر روز ۱۳ بدر سال ۱۳۵۸ همراه با مصاحبه های مردمی، هفت سین شهدا، مستند ضرب سکه ۲۰ ریالی برای سفره های هفت سین و مصاحبه های مردمی سال ۱۳۶۰ همزمان با جنگ تحمیلی از بخش های برنامه «خاطره» را تشکیل می دهد. پخش اولین سری برنامه «کلاه قرمزی» و نماهنگ های دهه ۷۰ که از شبکه یک پخش شده بود از دیگر بخش های برنامه خاطره است. بسیاری از این تصاویر را مردم در دهه های گذشته به صورت سیاه و سفید تماشا کرده بودند که در برنامه «خاطره» در ایام نوروز به صورت رنگی به نمایش در می آید. «خاطره» در روز مادر و ۱۲ فروردین هم تصاویر نوستالژی مرتبط با این ایام را پخش می کند.

آفتاب شرقی

ویژه برنامه نوروزی «آفتاب شرقی» به تهیه کنندگی سعید عباسی شامل ۱۰ برنامه است که از روز دوم فروردین قبل از اذان ظهر پخش می شود. در چهار برنامه اول حجت الاسلام علوی درباره دعای تحویل سال صحبت خواهد کرد. ندا ملکی و علی جباری مجریان نوروزی «آفتاب شرقی» هستند.

سرپرست شبکه یک در پایان تصریح کرد: سعی ما این است که در نوروز ۹۵ در تمام ساختارها، برنامه ای جذاب تولید کنیم.