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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۴

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان:

تشویق به سازش از سوی وکلا نباید نادیده گرفته شود

تشویق به سازش از سوی وکلا نباید نادیده گرفته شود

اهواز ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: وساطت و تشویق به سازش از سوی وکلا در پرونده های مختلفی که به آنها از سوی مردم ارجاع می شود، نباید نادیده گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسینی پویا شامگاه جمعه در مراسم سالگرد استقلال کانون وکلا از دادگستری اظهار کرد: اگر فلسفه و هدف اصلی قوه قضائیه را گسترش عدالت بدانیم دو نفر در این گسترش خیلی نقش پررنگی دارند که یکی از آنها قاضی و دیگری نیز وکیل است.

وی افزود: دو بال فرشته عدالت، وکیل و قاضی هستند که برای تشخیص حق از باطل و اجرای عدالت به یکدیگر کمک می کنند. این دو بال در واقع کام مظلوم را شیرین و کام ظالم را تلخ می کنند. اسم مقدس وکیل از اسماءالله است و وکالت باید برای این قش افتخار باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان تصریح کرد: یک وکیل خوب باید وظیفه خود را نسبت به قانون، دستگاه قضا، مردم و جامعه ایفا کند. وکلا مورد احترام همه هستند و خوشخبتانه وکلای خوب، با ایمان و علاقمند به کار در کشور کم نیستند.

حسینی پویا ادامه داد: یک وکیل خوب دفاع از حق مظلوم را حق خود می داند و برای اجرای عدالت باید چند نکته را رعایت کرده و اخلاق حرفه ای هم داشته باشند.

وی عنوان کرد: قبول دعاوی صرفا در زمینه تخصصی وکلا یکی از این اخلاق های حرفه ای است، اگر موکل برای حل مشکل حقوقی خود زمان و اعتباری را هزینه کند و وکیلی خارج از تخصص خود دعوی مورد نظر را فقط برای پول قبول کند، آن وقت موجب تضییع حقوق موکل می شود.

حسینی پویا عنوان کرد: وساطت و تشویق به سازش از سوی وکلا نیز نباید نادیده گرفته شود. هدف اصلی وکالت بردن پرونده به دستگاه قضایی و گرفتن رأی نباید باشد یا حداقل نباید به عنوان اولین راه باشد.

همچنین قائم مقام دادگستری خوزستان نیز در این مراسم اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که فرشته عدالت برای رسیدن به عدالت و گسترش آن، به جامعه ای به نام وکلا و امر وکالت نیازمند است. مهمترین امر در اصل وکالت نیز عدالت ورزی و در نظر گرفتن رضای الهی است و برای تحقق همین امر مهم نیز جامعه کانون وکلا در قانون اساسی پیش بینی و شکل گرفته است.

سید روح الله طباطبایی ادامه داد: جامعه وکلا و نهادی به نام کانون وکلا از جایگاه و موقعیت ممتاز و فرهیخته ای برخوردار است و اقتضا دارد که همه ما در دستگاه قضایی این جایگاه را ارج گذاشته و حقوق و اخلاق حرفه ای آن را رعایت کنند.

طباطبایی عنوان کرد: از وکلا تقاضا داریم تا برای کاهش ورودی دعاوی و شکوائیه تلاش کرده و زمینه ارتقای سطح کیفی را نیز فراهم کند. همچنین در صلح، سازش، داوری و جلوگیری از منازعات و طرح دعاوی نیز از آنها تقاضای همکاری داریم.

وی تاکید کرد: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که جامعه ای به دور از مناقشه و منازعه داشته باشیم. قاعدتا هرچقدر فرهنگ سازی در این زمینه قوی تر انجام شود آن وقت جامعه نیز اخلاق محورتر خواهد شد.

قائم مقام دادگستری خوزستان یادآور شد: حضور وکیل را در محاکم، موضوعات و جامعه قضایی برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی خیلی لازم می دانیم.

طباطبایی خبر داد: در حال حاضر ۴۴۰ همکار قضایی داریم و در این مدت نیز همین مقدار قاضی به دادگستری استان آمده و خارج شده است.

وی اظهار کرد: ترسی از استقلال وکلا در هیچ جامعه نمی بینم چرا که این افراد به جز دفاع از خواهان، خوانده و یا متهم کار دیگری نمی تواند انجام دهد.

کد مطلب 3572531

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