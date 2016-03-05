تشویق به سازش از سوی وکلا نباید نادیده گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسینی پویا شامگاه جمعه در مراسم سالگرد استقلال کانون وکلا از دادگستری اظهار کرد: اگر فلسفه و هدف اصلی قوه قضائیه را گسترش عدالت بدانیم دو نفر در این گسترش خیلی نقش پررنگی دارند که یکی از آنها قاضی و دیگری نیز وکیل است.

وی افزود: دو بال فرشته عدالت، وکیل و قاضی هستند که برای تشخیص حق از باطل و اجرای عدالت به یکدیگر کمک می کنند. این دو بال در واقع کام مظلوم را شیرین و کام ظالم را تلخ می کنند. اسم مقدس وکیل از اسماءالله است و وکالت باید برای این قش افتخار باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان تصریح کرد: یک وکیل خوب باید وظیفه خود را نسبت به قانون، دستگاه قضا، مردم و جامعه ایفا کند. وکلا مورد احترام همه هستند و خوشخبتانه وکلای خوب، با ایمان و علاقمند به کار در کشور کم نیستند.

حسینی پویا ادامه داد: یک وکیل خوب دفاع از حق مظلوم را حق خود می داند و برای اجرای عدالت باید چند نکته را رعایت کرده و اخلاق حرفه ای هم داشته باشند.

وی عنوان کرد: قبول دعاوی صرفا در زمینه تخصصی وکلا یکی از این اخلاق های حرفه ای است، اگر موکل برای حل مشکل حقوقی خود زمان و اعتباری را هزینه کند و وکیلی خارج از تخصص خود دعوی مورد نظر را فقط برای پول قبول کند، آن وقت موجب تضییع حقوق موکل می شود.

حسینی پویا عنوان کرد: وساطت و تشویق به سازش از سوی وکلا نیز نباید نادیده گرفته شود. هدف اصلی وکالت بردن پرونده به دستگاه قضایی و گرفتن رأی نباید باشد یا حداقل نباید به عنوان اولین راه باشد.

همچنین قائم مقام دادگستری خوزستان نیز در این مراسم اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که فرشته عدالت برای رسیدن به عدالت و گسترش آن، به جامعه ای به نام وکلا و امر وکالت نیازمند است. مهمترین امر در اصل وکالت نیز عدالت ورزی و در نظر گرفتن رضای الهی است و برای تحقق همین امر مهم نیز جامعه کانون وکلا در قانون اساسی پیش بینی و شکل گرفته است.

سید روح الله طباطبایی ادامه داد: جامعه وکلا و نهادی به نام کانون وکلا از جایگاه و موقعیت ممتاز و فرهیخته ای برخوردار است و اقتضا دارد که همه ما در دستگاه قضایی این جایگاه را ارج گذاشته و حقوق و اخلاق حرفه ای آن را رعایت کنند.

طباطبایی عنوان کرد: از وکلا تقاضا داریم تا برای کاهش ورودی دعاوی و شکوائیه تلاش کرده و زمینه ارتقای سطح کیفی را نیز فراهم کند. همچنین در صلح، سازش، داوری و جلوگیری از منازعات و طرح دعاوی نیز از آنها تقاضای همکاری داریم.

وی تاکید کرد: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که جامعه ای به دور از مناقشه و منازعه داشته باشیم. قاعدتا هرچقدر فرهنگ سازی در این زمینه قوی تر انجام شود آن وقت جامعه نیز اخلاق محورتر خواهد شد.

قائم مقام دادگستری خوزستان یادآور شد: حضور وکیل را در محاکم، موضوعات و جامعه قضایی برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی خیلی لازم می دانیم.

طباطبایی خبر داد: در حال حاضر ۴۴۰ همکار قضایی داریم و در این مدت نیز همین مقدار قاضی به دادگستری استان آمده و خارج شده است.

وی اظهار کرد: ترسی از استقلال وکلا در هیچ جامعه نمی بینم چرا که این افراد به جز دفاع از خواهان، خوانده و یا متهم کار دیگری نمی تواند انجام دهد.