جشن نیکوکاری در قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور صبح شنبه در مراسم جشن نیکوکاری که در مدرسه حضرت زینب(س) برگزار شد، با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ کمک به هم نوعان در کشور اظهار داشت: جشن نیکوکاری با اهداف مثبتی اجرا می شود.

فرماندار قرچک افزود: جشن نیکوکاری بر اساس تعالیم حیات بخش اسلام و سیره اهل بیت عصمت وطهارت به دنبال کمک به نیازمندان و هم نوعانی است که با مشکلاتی روبرو هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی سال های اخیر، مشارکت مردم در جشن نیکوکاری پررنگ تر شده و این نشان دهنده حس هم نوعی و انسان دوستی ملت ایران است.

فرماندار قرچک گفت: جشن نیکوکاری در مدارس و اماکن عمومی شهرستان قرچک با هدف کمک به نیازمندان و اقشار کم برخوردار پیش بینی و در روزهای پایانی سال جاری اجرایی می شود.

وی با تقدیر از حضور مردم ایران در صحنه های مختلف بیان داشت: مردم ایران اسلامی همواره در میدان حضور داشته و به وظیفه خود عمل کردند که نمونه آن را در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حماسه هفتم اسفندماه مشاهده کردیم و ملت ما در تمام صحنه ها پیروز بوده و در هفته نیکوکاری نیز حماسه ای دیگر می آفریند.