لزوم توسعه فرهنگ منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، فیلی درحاشیه مراسم درختکاری در منطقه تفریحی گردشگری دره گردو اراک درجمع خبرنگاران هدف از توسعه فرهنگ منابع طبیعی را تشویق نهادها وسمن ها برای مشارکت بیشتردرزمینه حفاظت از عرصه ها ذکرکرد وافزود: دولت متولی برنامه ریزی واجرای زیرساخت هاست از این رو اداره امور باید از طریق مردم انجام شود.

وی با اشاره به توسعه بخش صنعت وجوامع شهری وتغییری کاربری عرصه های منابع طبیعی خاطرنشان کرد: دولت با تمام توان خوداز لحاظ اعتباری از نهادهای مردمی پشتیبانی می کند تا این عرصه ها حفظ وبه نسل های آینده انتقال یابد.

معاون هماهنگي امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه شورای صیانت از حقوق بیت المال به منظور بازپس گیری عرصه های ملی ازدست متجاوزان تعیین شده، گفت: اداره کل منابع طبیعی به نمایندگی از سوی مردم و دولت وظیفه حفاظت از عرصه های ملی رابرعهده دارد.

فیلی با اشاره به رشد سه برابری اعتبارات به منظوراحیاء وحفاظت از عرصه های ملی افزود: امید می رود در سال آینده رشد مناسبی را در این زمینه داشته باشیم تا منابع طبیعی استان بتواند طرح های مدنظرخود رابه سرانجام برساند.

وی یکی ازپارامترهای مبارزه با کاهش آلاینده های هوای شهر اراک را کمربند سبزاطراف اراک ذکرکرد و گفت: این مقوله یکی ازاهداف کاری اداره کل منابع طبیعی است.

معاون هماهنگي امور عمرانی استاندار مرکزی یادآورشد: دربررسی ها وبازدیدهای به عمل آمده ازمناطق، خدماتی که اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی ارائه کرده بیش از امکانات ومنابعی است که دراختیارخود داشته است که به نوبه خودجای قدردانی دارد.