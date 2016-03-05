حضور پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در نمایشگاه اقلیم کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی و علمی ایران از روز سه شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور استاندار اربیل، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران و برخی از وزرای اقلیم کردستان در محل اصلی برگزاری نمایشگاه های فرهنگی در وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کردستان عراق آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه مرکز منطقه ای و ISC نیز به عنوان دو مرکز بین المللی به معرفی وتشریح پایگاه های اطلاعات علمی، خدمات و محصولات مختلف خود می پردازد. این نمایشگاه داری بخش های متعددی از جمله دانشگاه ها، ایران شناسی، قرآن، صنایع دستی، کتب علمی، بخش کودکان، زنان و نرم افزارهای فرهنگی است.

از مهم ترین ویژگی های این نمایشگاه استقبال مردم، اساتید و دانشجویان اربیل و اقلیم کردستان از مراسم افتتاحیه نمایشگاه و حضور مسئولان این اقلیم در محل برگزاری نمایشگاه است.

از جمله شخصیت های کردستان که ازغرفه مرکز منطقه ای و ISC دیدن کردند، وزیر فرهنگ و جوانان اقلیم کردستان، رئیس کتابخانه های مرکزی کردستان و دیگر شخصیت های مهم این اقلیم بودند.

عبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و همچنین جاشین وی نیز از غرفه مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بازدید کردند و با فعالیت های علمی این دو مرکز آشنا شدند.

رئیس کتابخانه های مرکزی اقلیم کردستان نیز پس از بازدید از غرفه، از محصولات و تولیدات آنها استقبال کرد و برای برقراری تعامل هرچه بیشتر و تبادل اطلاعات بین مراکز علمی اقلیم و دو مرکز یاد شده ابراز تمایل کرد.

این نمایشگاه تا ۱۸ اسفند ماه ادامه دارد.