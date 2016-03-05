فشار روی همه اعضای تیم فوتبال نفت زیاد است

سعید لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق در رابطه با درگذشت علی اکبر دارستانی مربی بدنساز تیم نفت تهران گفت: ما یکی از مربیان خوبمان را از دست دادیم زیرا دارستانی مربی خوب و دلسوزی بود. درگذشت او شوک بزرگی برای ما و تیم نفتی که در حال حاضر شرایط چندان خوبی ندارد، محسوب می شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات مالی در درگذشت مرحوم دارستانی تاثیری داشته است یا خیر، تصریح کرد: من اطلاعی در این باره ندارم و نمی توانم در این خصوص نظر بدهم اما با توجه به شرایط فعلی نفت همه اعضا از نظر مالی تحت فشار هستند.

بازیکن تیم فوتبال نفت تهران تصریح کرد: متاسفانه با توجه به شرایطی که به وجود آمده هیچکس پاسخگو نیست و هیچ حمایتی از من نمی شود. منصور قنبرزاده در باشگاه تنها است و دیگر مسئولان نیز هیچ پاسخی در رابطه با شرایط به وجود آمده نمی دهند.

لطفی گفت: به روزهای عید نزدیک می شویم. اکثر بازیکنان ما تاکنون کمتر از ۳۰ درصد دریافتی داشته اند که بخشی از آن نیز بابت مسائل مختلف کسر شده است. آخرین دریافتی ما از باشگاه نفت به حدود دو ماه پیش بازمی گردد و با توجه به این شرایط کمی کار سخت است.

وی ادامه داد: مطمئنا اگر روند این کار با این شرایط ادامه پیدا کند، تیم نفت به مشکل برمی خورد زیرا همه بازیکنان از نظر فکری و روحی شرایط چندان خوبی ندارند.

بازیکن تیم فوتبال نفت تهران افزود: اوضاع باشگاه به حدی است که حتی برخی بازیکنان که در خوابگاه مستقر هستند بضاعت تهیه تغذیه چندان مناسب را ندارند و شکم خود را با چیزهایی مانند تن ماهی پر می کنند تا توان تمرین داشته باشند.

لطفی در پایان گفت: متاسفانه سازمان لیگ هم هیچ حمایتی از بازیکنان نمی کند تا بازیکن در چنین مواقعی بتواند حداقل به بخشی از حقش برسد. من بابت قرارداد دو سال پیشم از صبا هنوز طلب دارم و با وجود اینکه حکم قطعی از کمیته انضباطی گرفتم نمی توانم آن را بگیرم. امیدوارم سازمان لیگ تدبیری بیندیشد تا از بازیکنان حمایت شود.