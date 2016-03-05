۳۰ کاروان سلامت به مناطق محروم قزوین اعزام شد

حمید ره‌انجام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ کاروان سلامت از سوی جمعیت هلال‌احمر استان قزوین به روستاها و مناطق محروم این استان اعزام شد.

وی افزود: در جریان اعزام و خدمات‌رسانی این کاروان‌ها به مناطق یاد شده بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم روستاها و مناطق محروم استان از خدمات ویزیت و داروی رایگان بهره‌مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین ادامه داد: همچنین در سال جاری طرح ملی همای رحمت همزمان با سراسر کشور در استان قزوین نیز به اجرا درآمد و طی آن خانواده‌های نیازمند٬ خدمات حمایتی دریافت کردند.

ره‌انجام تصریح کرد: با اجرای این طرح٬ ۵ هزار و ۷۱۷ سبد غذایی به ارزش بیش از ۴۵۷ میلیون تومان تدارک دیده شد و در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفت.

وی بیان کرد: کار شناسایی و معرفی این خانواده با همکاری اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین صورت گرفت و بسته‌بندی و توزیع مواد غذایی به وسیله داوطلبان این جمعیت به انجام رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین با اشاره به برپایی سفره افطاری برای نیازمندان به عنوان دیگر برنامه داوطلبان این جمعیت در سال جاری خاطرنشان کرد: برپایی ۱۵۲ سفره افطاری برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان از مهم‌ترین برنامه‌های این ماه به شمار می‌رفت.

ره‌انجام اضافه کرد: در این طرح تعداد ۲۲ هزار و ۶۲۰ نفر از نیازمندان در سفره‌های افطاری مناطق مختلف استان قزوین اطعام شدند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این برنامه‌ها در جامعه٬ بر ضرورت تقویت و گسترش فعالیته های انسان دوستانه در جامعه به منظور نهادینه شدن بیش ازپیش فرهنگ بشردوستی و کمک به همنوع تأکید کرد.