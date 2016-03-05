۳۰۰۰ نهال در میامی غرس می شود/ کاشت درخت به نام شهدا

حسین صائمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در هفته منابع طبیعی که از ۱۵ الی ۲۱ اسفند برگزار میشود سه هزار اصله نهال شامل انواع گونه مانند افرا، ون، اقاقیا، زیتون، سه نوبر، سنجد، تبریزی در شهرستان میامی غرس خواهد شد، ابراز داشت: همزمان با اولین روز از این هفته نواختن زنگ سبز دریکی از مدارس شهرستان، نکوداشت یکصدو دهمین سال فعالیت سازمان جنگلها، راهاندازی بوستان روستای قدس و نهال کاری با موضوع صلح و دوستی بهپاس طرح اجرایی برجام برای اولین بار در شهرستان است.
وی افزود: گردهمایی محافظان منابع طبیعی و نشست با قضات و بازدید از پروژههای این مرکز، نشست خبری، کاشت نهال در امامزادگان و ایستگاههای بیابانزدایی کلاتههای شرقی از دیگر برنامههای این هفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میامی همچنین گفت: اجرای طرح گلگشت و طبیعتگردی ویژه خانوادههای منابع طبیعی با همکاری هیئت کوهنوردی و همیاران منابع طبیعی، تکریم خانواده معزز شهدا، کاشت درخت به نام هر شهید در شهرستان و کاشت درخت به نام هر متولد ماه اسفند با همکاری اداره ثبتاحوال از دیگر برنامههای این هفته است.
صائمی پور درباره اهمیت درخت و درختکاری نیز توضیح داد: روز درختکاری نشاندهنده انس همیشگی انسان با طبیعت و درخت است و به شکرانه این طبیعت زیبای خداوندی همه ما در کاشت درخت سهیم خواهیم بود.
وی افزود: درخت منشاء خیر و برکات زیادی برای ماست لیکن از این نعمت خدادادی میتوانیم بهعنوان نماد زندگی و مایه آرامش انسانها نام ببریم.
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