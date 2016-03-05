نماز بر پیکر آیت الله واعظ طبسی ساعت ۱۰ صبح اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ طبسی از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی آغاز شد و نماز بر پیکر این عالم ربانی ساعت ۱۰ صبح به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اقامه می شود.

پیکر مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی امروز پس از تشییع در جوار بارگاه مطهر رضوی به خاک سپرده خواهد شد و در این مراسم، مقام معظم رهبری بر پیکر مطهر این مجاهد نستوه اقامه نماز خواهند کرد.

در مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استان های خراسان و تولیت آستان قدس رضوی شخصیت های کشوری از جمله رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور، وزیر دادگستری و جمعی از دولتمردان حضور دارند.