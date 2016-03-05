روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اهمیت و لزوم برنامهریزی مناسب جهت تحقق اهداف مد نظر در رشد و توسعه ورزش استان در سال ۹۵ تدوین کارشناسی تقویمهای کاری هیئتهای ورزشی استان قم در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: جلسات بررسی تقویم سال ۹۵ هیئتهای ورزشی با حضور کادر اجرایی هیئتهای ورزشی و کارشناسان این معاونت به طور کاملا تخصصی در حال برگزاری است و بررسی تقویم ۱۸ هیئت ورزشی نیز برگزار شد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم، گفت: در تعیین اهداف و حداقل انتظار مالی تعیین شده از سوی اداره کل برای هیئتهای ورزشی، رشد ۱۰ تا ۳۰ درصدی را در شاخصها نسبت به سال ۹۴ پیش بینی کردهایم.
رمضانی بیان داشت: با تخصیص قالب جدید تقویم هیئتها در سرفصلهای تعیین و ابلاغ شده، شاخصهای مد نظر هر هیئت ورزشی و شاکله تقویمها به روز رسانی شده است و فعالیت هیئتها بر اساس ابلاغ سیاستهای کلی ورزش قم صورت میگیرد.
وی عنوان کرد: در سال ۹۴ در پرداخت اعتبار به هیئتهای ورزشی شاهد رشد بودجه بودیم و این اعتبارات در قالب چند نوبت به هیئتهای ورزشی داده شد و در بخش فرهنگی نیز بودجه خاصی برای این منظور در نظر گرفته شد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: برنامه اداره کل ورزش و جوانان قم در سال ۹۵ توسعه لیگهای ورزشی استانی است زیرا لیگهای داخلی سبب جذب بیشتر ورزشکاران و استعدادیابی مناسب برای تشکیل تیمهای ورزشی استان در سطح کشور میشود.
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