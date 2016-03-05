به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۹۴ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست» ساعت ۱۸:۳۰ چهارشنبه نوزدهم اسفندماه از سوی خانه هنرمندان ایران با همکاری شهرداری تهران با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران در تالار استاد ناظرزاده کرمانی مجموعه تماشاخانه ایرانشهر برگزار می شود.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در پیامی که به مناسبت برگزاری این مراسم آماده شده، آورده است:

«هنرمند جاودانه خواهد بود؛ زیرا آنچه را که زیسته باشی، هرگز از میان نمی رود، آنچه را که از جادوی حیاتبخش زندگی خویش در آن دمیده باشی، آنگونه که بزرگترین هنرمند هستی در تحسین برانگیزترین مخلوقش دمید. پس هنرمند نیز در هنرش ماندگار خواهد شد، هنری که از صافی روح و جانش درگذشته و صیقل خورده است و این یکی از گرانبهاترین دستاوردهای بشری است که تا ابد خواهد ماند، پس ناگزیر گوهر وجود هنرمند را نیز در خود جاودانه خواهد کرد؛ هرچند که جسم خاکی خویش را رها کرده باشد.»

مجید رجبی معمار مشاور شهردار تهران و مدیرعامل خانه هنرمندان ایران نیز در پیام خود آورده است:

«گوهر گرانقدر و والای هنر ایرانی و اسلامی، دسترنج هنرمندان بسیاری است که در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران در سرتاسر این سرزمین از جان و روح خویش در هنرشان دمیدند و آن را در کسوت آثاری والا و معنوی و منحصر به فرد پروردند؛ آنگونه که هنر به ویژگی یگانه ای بدل گشت برای شناخت ایرانیان در نزد جهان و جهانیان. اندکی از آنان را زمانه شناخت و قدر دانست، اما بسیار بسیار از آنان در کنج کارگاه ها و خانه های خویش به دور از هیاهوی زمانه و بی آنکه در قید و بند نامشان باشند، سرگرم خلق آثاری ارزشمند بودند و هرچند نام و قدرشان ناشناخته ماند، اما هنرشان این بزرگترین و ارزشمندترین دستاورد انسانی ماندگار و جاودانه گشت و روح و صفای هنرمندانشان را برای همیشه در خود ماندگار کرد. رسم روزگار چنین است؛ فرزندان جای پدران خویش می گیرند و ناگزیر هر سال با غمی دردناک و التیامناپذیر از درگذشتگان آغاز میشود. اما برای آنکه هنری دارد و گوهر وجود خویش در آن جاودانه می کند، چه باک از مرگ؟ مگر نه آنکه مرگ آغازیست که بر پایان ها می روید؟»

محمد سریر رییس شورای عالی خانه هنرمندان نیز در پیامی به مناسبت برگزاری آیین «چراغ خاموشی نیست» تاکید کرده است:

«آنچه تاریخ ما طی چندین هزاره از حیات بشر برای ما به یادگار گذاشته است رویدادها و شخصیت هایی است که نه تنها در مسیر تحولات علمی، تاریخی و سیاسی بشر تأثیری شگرف برجای گذاشته اند بلکه اهمیت و جایگاه آنها سطر برجسته ای از کتاب اندیشه و خدمت به بشریت را مزین ساخته اند. در این میانه تنها هنرمندان بوده و هستند که رایحه حضور ایشان تأثیری ژرف در اندیشه، خاطرات و سرنوشت مخاطبانشان به جای می گذارد و با نسیم یادها، آثارشان دوباره زنده و حضورشان حتی در نبودشان معنا پیدا می کند. با طنین خوش هر پدیده هنری تصویر و خاطره ای امیدبخش و سازنده در دل و جانمان زنده می شود و ما بیش از پیش دلبسته آثاری می شویم که نسل ها با آن زیسته و اندیشه خود را پرورش داده ایم و ما نیز آنها را به عنوان ارزنده دستاوردهای حیاتمان به فرزندمان برای دنیای آینده هدیه می کنیم تا ریشه پربار هنر و فرهنگ و دانش در این سرزمین همچنان محکم و بارور بماند. باید یادشان را که پشتوانه ی حیات، اندیشه و خلاقیت این ملت است همچنان سرفرازانه ارج بگذاریم و گرامی بداریم.»

داریوش ابوک، محمدرضا اسدی نوا، محمد اسلام پرست، حسین احمدی سخا، قاسمعلی اسفندیاری، پرویز آقمیان، محمد اعلایی آستانه، محمد آقا ربیعی، فریدون ارکانی، تقی ارغوانی، عباسقلی اکبری، محمدعلی اینانلو، عباس بابایی، محمد ابراهیم باقری، امیر بختیاری، جمال بخشی پور، عزیز بریاجی، سهیلا بسکی، ایوب بصیرت صیری، بیژن بهادری، علی بهروزن نسب، فتح الله بی نیاز، نیما پتگر، مسعود پور اکبری، کریم پورزارعی، عباس علی پورصفا، محمد تقی پیرکاری، سیروس تقی نژاد، نسرین جافری، شیدا جاهد، خلیل چاله چاله، عباس حداد کاشانی، کامران حسینی، علی حلاجیان، محمد جواد خردمندان، عباسعلی خمر، نظرعلی خوجملی، یعقوب خیری، نور محمد درپور، مهران دوستی، هوشنگ دیباییان، معصومه دیباییان، معصومه ذباح، فیروز رستمی، محمود رضایی، حمیده رضوی، هما روستا، نعمت رئوفی، افلاطون زرین قلم، کامران زمانی، محمد علی سپانلو، رضا سجادی، مجید سیاه تیری، احمد سیگارچی، محمود شجاعی، شفیق میبدی، قدرت الله شریفی، علی شریفی، هاشم شکوهی، ایرج شمسی زاده، محمد حسین شوخ کمان، ثریا شیرزادی، کیومرث صادقی، فریبرز صالح، سعید صدیق، آرش طالبی، علی طباطبایی، محمد ابراهیم طهماسبی پور، علی عباد، مصطفی عبداللهی، احمد علامه دهر، علی محمد عظیمی، سهراب عیسی پور، سیروس فراهانی، خسرو فرخزادی، مجید فرهنگ، امیرحسین فلکیان، فروغ فوادزی، رسول قربانی، عبدالله قربانی، حسین قاسمی وند، هوشنگ کاظمی، کمال الدین کامیلیا، حسین کاوه تفتی، ایرج کریمی، تقان قلی کوچکن نژاد، علی اکبر گل افروز، عبدالعلی گلریز خاتمی، حسن لوئیان، غلام مارگیری، حسین هلی محمد زاده، علی اصغر مذهب یوسفی، هادی مشکات، علی اصغر معصومی، رحیم معینی کرمانشاهی، راستگار کریمی، محمدرضا مقدسیان، غلامحسین ملک عراقی، حسن ملکی، غریب مهدی پور، محمد مهراف، ولی الله مومنی، حمید موگویی، فرزاد مویدی، ابوالحسن نجفی، یدالله نجفی، مرتضی ندایی، منصور نریمان، عباس نوروزی ثابت، رحم خدا نوری شاد، دامک نیک، عزیزالله هنرآموز، علی هویسی، گارنیک یادگاریان هنرمندان و ادیبانی هستند که در سال ۹۴ دار فانی را وداع گفتند.