اردوی تیم ملی ژیمناستیک دانش آموزی در قزوین آغاز شد

كامران داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی تیم ملی ژیمناستیک دانش آموزی به مدت پنج روز در سالن ژیمناستیک بین المللی شهر الوند برگزار می شود.

وی افزود : ۱۶ ژیمناست از استانهای تهران، البرز، آذربایجان شرقی، مازندران، کرمان، لرستان و قزوین در این اردو حضور دارند.

دبیر هیئت ژیمناستیك استان قزوین یادآور شد: این اردو با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، شهرداری و شورای شهر الوند و هیئت ژیمناستیک استان قزوین انجام خواهد شد.

داودی افزود: این اردو برای شركت تیم ملی دانش آموزی كشورمان در مسابقات جهانی سال آینده که در ترکیه برگزار خواهد شد در قزوین برپا شده است.

وی یادآور شد: علی فلاح و شایان باجلان به عنوان ورزشكار، محمد رضا خیرخواه و قاسم شیرخانی به عنوان مربی و کامران داودی به عنوان کادر اجرایی از قزوین در این اردو حضور دارند.

نخستین مرحله اردوی تیم ملی دانش آموزی از ١٥ تا ٢٠ اسفند در شهر الوند برگزار می شود.