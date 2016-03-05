دانمارک به جنگ داعش می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس اشپیگل،« لارس راسموسن» نخست وزیر دانمارک با اعلام این مطلب افزود: کمیته روابط خارجی پارلمان دانمارک با اعزام ۴۰۰ نیروی نظامی و جنگنده با هدف مقابله با گروه تروریستی داعش به عراق و سوریه موافقت کرده است.

نخست وزیر در ادامه افزود: جنگنده ها و نظامیان دانمارک برای مشارکت در عملیات ضد داعش در خاک سوریه و عراق در ترکیه مستقر خواهند شد.

در بیانیه نخست وزیری دانمارک همچنین آمده دولت دانمارک قصد اعزام جنگنده های اف ۱۶ ، هواپیماهای ترابری C۱۳۰ و ۴۰۰ پرسنل نظامی به سوریه دارد.