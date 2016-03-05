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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵

دانمارک به جنگ داعش می رود

دانمارک به جنگ داعش می رود

نخست وزیر دانمارک از مشارکت این کشور در جنگ داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس اشپیگل،« لارس راسموسن» نخست وزیر دانمارک با اعلام این مطلب افزود: کمیته روابط خارجی پارلمان دانمارک با اعزام ۴۰۰ نیروی نظامی و جنگنده با هدف مقابله با گروه تروریستی داعش به عراق و سوریه موافقت کرده است.

نخست وزیر در ادامه افزود: جنگنده ها و نظامیان دانمارک برای مشارکت در عملیات ضد داعش در  خاک سوریه  و عراق در ترکیه مستقر خواهند شد.

در بیانیه نخست وزیری دانمارک همچنین آمده دولت دانمارک قصد اعزام جنگنده های اف ۱۶ ، هواپیماهای ترابری C۱۳۰ و ۴۰۰ پرسنل نظامی به سوریه دارد. 

کد مطلب 3572587
شقایق لامع زاده

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