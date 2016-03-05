۲۱ هزار نفر در مراکز اوژانس اجتماعی بیرجند پذیرش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شرفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حوزه امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی، اظهار کرد: هدف کلی این دفتر در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی سازمان بهزیستی به‌تمامی افراد جامعه است.

وی، مرکز مداخله در بحران های خانوادگی و اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳، خدمات سیار اورژانس اجتماعی، خانه سلامت، خانه امن، مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابانی و پایگاه‌های خدمات اجتماعی را از جمله برنامه‌های اورژانس اجتماعی عنوان کرد.

مدیر بهزیستی بیرجند از پذیرش ۲۱ هزار و ۵۲۰ نفر در مجموعه اورژانس اجتماعی بهزیستی بیرجند و مراکز تابعه آن از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این افراد از خدمات مختلفی از جمله مددکاری، روانشناسی، حقوقی، تیمی و آموزشی برخوردار شده اند.

تماس چهار هزار و ۱۱۹ نفر با خط تلفن اورژانس اجتماعی

شرفی با اشاره به مراجعه ۳۰۲ نفر به مرکز مداخله در بحران این سازمان، بیان کرد: این رقم در سال گذشته ۱۰۰ نفر بوده که این امر نشان می‌دهد افزایش آمار مرکز مداخله در بحران به‌منظور کاهش طلاق، خانه سلامت، خانه امن و مرکز مداخله در بحران متأسفانه رشد چشمگیری داشته است.

وی همچنین به تماس چهار هزار و ۱۱۹ نفر با خط تلفن اورژانس اجتماعی در این مدت اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی چهار هزار و ۳۷۹ نفر از خدمات سیار این مرکز بهره‌مند شده‌اند.

مدیر بهزیستی بیرجند ادامه داد: اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد در ارتباط با دلایل مراجعه به مراکز تابعه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی در طی سال ۹۳ همسر آزاری بالاترین سهم را داشته كه اين مسئله لزوم پرداختن به مداخلات رواني اجتماعي را بيشتر می‌کند.

کودک‌آزاری و همسر آزاری در صدر آسیب های شهرستان

شرفی بیان داشت: اما در سال جاری کودک‌آزاری بالاترین اولویت بوده است که شاید یکی از علل افزایش این آمار اطلاع رسانی به‌موقع مردم به مراکز اورژانس اجتماعی است.

وی اضافه کرد: شیوه‌های فرزند پروری و همچنین آموزش های مختلف از جمله مهارت‌های زندگی به افراد در واکنش نشان دادن در موقعیت‌ها به آنها بسیار کمک کند.

به گفته وی علل مراجعه به مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی نشان می‌دهد که کودک‌آزاری با یک هزار و ۲۵ مورد، همسر آزاری با ۹۸۱ مورد و اختلافات حاد خانوادگی با ۹۲۰ مورد به ترتیب آسیب های نخست شهرستان هستند.