برترین های رشته بولدورینگ مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمين دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر رشته «بولدرينگ» در دو بخش مردان و زنان در مجتمع کوهستانی پلور برگزار شد. در بخش مردان غلامعلی برات‌زاده از تيم كسا قهرمان شد، خسرو هاشم‌زاده نيز از تيم كسا به مقام دوم رسيد و ميثاق قزلباش از تيم كاراكال به مقام سوم دست يافت.

همچنين سيدرضا چاوشی از تيم كسا، اميرحمزه پورشفيع از طبيعت دوستان پارسه و محمد حسين ساغری از نفت اميديه به ترتيب چهارم تا ششم شدند. در بخش بانوان نیز که با حضور ۵۲ سنگ‌نورد برگزار شد مقام اول را الناز ركابی از تيم داوودی، مقام دوم را مهيا دارابيان از تيم زنجان و مقام سوم را زهرا حمزه ای از تيم آلومينيوم اراك کسب کردند.

نگار ورشوچی از تيم همدان، سيما سلطانی از تيم زنجان و فرزانه شهروی از تيم داوودی به ترتيب چهارم تا ششم شدند.