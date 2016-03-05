  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۴۷

سنگنوردی جام فجر؛

برترین های رشته بولدورینگ مشخص شدند

برترین های رشته بولدورینگ مشخص شدند

نفرات برتر شانزدهمين دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر رشته «بولدرينگ» در دو بخش مردان و زنان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمين دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر رشته «بولدرينگ» در دو بخش مردان و زنان در مجتمع کوهستانی پلور برگزار شد. در بخش مردان غلامعلی برات‌زاده از تيم كسا قهرمان شد، خسرو هاشم‌زاده نيز از تيم كسا به مقام دوم رسيد و ميثاق قزلباش از تيم كاراكال به مقام سوم دست يافت.

همچنين سيدرضا چاوشی از تيم كسا، اميرحمزه پورشفيع از طبيعت دوستان پارسه و محمد حسين ساغری از نفت اميديه به ترتيب چهارم تا ششم شدند. در بخش بانوان نیز که با حضور ۵۲ سنگ‌نورد برگزار شد مقام اول را الناز ركابی از تيم داوودی، مقام دوم را مهيا دارابيان از تيم زنجان و مقام سوم را زهرا حمزه ای از تيم آلومينيوم اراك کسب کردند.

نگار ورشوچی از تيم همدان، سيما سلطانی از تيم زنجان و فرزانه شهروی از تيم داوودی به ترتيب چهارم تا ششم شدند.

کد مطلب 3572595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها