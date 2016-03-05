نماز بر پیکر آیت الله واعظ طبسی در صحن جامع رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ طبسی ساعتی پیش از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی با حضور مسئولان عالی رتبه نظام، مردم ولایی مشهد و علما و روحانیان آغاز شد و خیابان شیرازی را مملو از جمعیت عزاداران کرد.

نماز بر پیکر این عالم ربانی ساعت ۱۰ صبح به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحن جامع رضوی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی عصر روز جمعه هفتم اسفند ماه بر اثر مشکل تنفسی بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت و پس از یک هفته بستری در بیمارستان به دلیل وقفه تنفسی و کمای عمیق بامداد روز گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد.