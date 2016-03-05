  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰

با حضور خیل عظیم مردم؛

نماز بر پیکر آیت الله واعظ طبسی در صحن جامع رضوی برگزار می شود

نماز بر پیکر آیت الله واعظ طبسی در صحن جامع رضوی برگزار می شود

مشهد- با حضور خیل عظیم مردم مشهد نماز بر پیکر آیت الله واعظ طبسی در صحن جامع رضوی به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ طبسی ساعتی پیش از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی با حضور مسئولان عالی رتبه نظام، مردم ولایی مشهد و علما و روحانیان آغاز شد و خیابان شیرازی را مملو از جمعیت عزاداران کرد.

نماز بر پیکر این عالم ربانی ساعت ۱۰ صبح به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحن جامع رضوی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی عصر روز جمعه هفتم اسفند ماه بر اثر مشکل تنفسی بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت و پس از یک هفته بستری در بیمارستان به دلیل وقفه تنفسی و کمای عمیق بامداد روز گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد.

کد مطلب 3572600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها