مرگ ۷نفر بر اثر مسموميت با گازمونواكسيدكربن درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي پزشكي قانوني استان، کامروز امینی گفت: در يازده ماهه امسال ۲۲ هزار و ۸۵۴ نفر برای انجام معاينات باليني خود اعم از معاينات عمومي و اختصاصي به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه كرده اند.

وی بیان کرد: از اين تعداد ۶ هزار و ۹۴۹ نفر زن و ۱۵ هزار و ۹۰۵ نفر مرد بوده اند.

امینی افزود: در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه اين آمار ۲۱ هزار و ۹۳۰ نفر بوده است، افزايش ۴.۶ درصدي داشته است.

وی عنوان کرد: در يازده ماهه امسال تعداد ۳۲۸ مورد جواز دفن مرگ هاي غير طبيعي در مراكز پزشكي قانوني استان صادر گرديده است.

امینی افزود: از اين تعداد ۹۷ نفر زن و ۲۳۱ نفر مرد بوده اند. وی اظهار کرد: هفت مورد از جواز دفن هاي صادر شده مربوط به فوتي هاي مسموميت با گاز مونواكسيد كربن بوده است كه هر هفت نفر مرد بوده اند.

وی یادآور شد: اين آمار در سال گذشته شش نفر بوده است.