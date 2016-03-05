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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۶

طی سال جاری؛

مرگ ۷نفر بر اثر مسموميت با گازمونواكسيدكربن درکهگیلویه و بویراحمد

مرگ ۷نفر بر اثر مسموميت با گازمونواكسيدكربن درکهگیلویه و بویراحمد

یاسوج – مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از مرگ هفت نفر در يازده ماهه امسال در اثر مسموميت با گاز مونواكسيدكربن در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي پزشكي قانوني استان، کامروز امینی گفت: در يازده ماهه امسال ۲۲ هزار و ۸۵۴ نفر برای انجام معاينات باليني خود اعم از معاينات عمومي و اختصاصي به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه كرده اند.

وی بیان کرد:  از اين تعداد ۶ هزار و ۹۴۹ نفر زن و ۱۵ هزار و ۹۰۵ نفر مرد بوده اند.

امینی افزود: در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه اين آمار ۲۱ هزار و ۹۳۰ نفر بوده است، افزايش ۴.۶ درصدي داشته است.

وی عنوان کرد: در يازده ماهه امسال تعداد ۳۲۸ مورد جواز دفن مرگ هاي غير طبيعي در مراكز پزشكي قانوني استان صادر گرديده است.

امینی افزود: از اين تعداد ۹۷ نفر زن و ۲۳۱ نفر مرد بوده اند. وی اظهار کرد: هفت مورد از جواز دفن هاي صادر شده مربوط به فوتي هاي مسموميت با گاز مونواكسيد كربن بوده است كه هر هفت نفر مرد بوده اند.

وی یادآور شد: اين آمار در سال گذشته شش نفر بوده است.

کد مطلب 3572601

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