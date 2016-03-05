استئوتومی مناسب ترین روش برای اصلاح کجی های استخوان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کیوان احدی در آستانه برگزاری چهارمین همایش دوسالانه بین المللی انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران درباره روش های برطرف کننده کجی های زانو، گفت: افرادی که دچار کجی زانو به دلایل مختلف مانند ابتلا به پا پرانتزی و یا بد شکلی زانو بعد از گچ گرفتگی هستند می توانند نسبت به اصلاح کجی های زانو اقدام کنند.

این جراح ارتوپدی استئوتومی را یکی از روش های اصلاح کننده کجی زانو دانست و افزود: استئوتومی به روشی گفته می شود که طی آن استخوانی که دچار انحراف و یا کجی شده است بریده می شود و مجدد و در شرایط مناسب تر بر روی استخوان ثابت می شود.

وی افزود: انجام این جراحی هیچ محدودیت سنی ندارد اما تنها برای افراد صورت می گیرد که کجی زانو موجب اختلال در حرکت، درد و یا ایجاد مشکل در فرد شده باشد.

دبیر علمی چهارمین همایش بین المللی انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران ، با تاکید براینکه پیشگیری بهتر درمان است، یادآور شد: به افراد توصیه می شود با تقویت استخوان و مراقبت، مانع شکستگی استخوان شوند اما اگر استخوان دچار شکستگی شد و پزشک برای اصلاح آن گچ گرفتگی را تجویز کرد بیمار باید ملاحظاتی را رعایت کند.

این فوق تخصص جراحی زانو، افزود: بیماران باید توجه داشته باشند تا ۲ هفته بعد از باز شدن گچ ممکن است افراد اختلالاتی در شکل استخوان احساس کنند که این مقدار طبیعی است اما اگر بعد از این مدت استخوان به حالت بازنگشت بیماران باید مجدد به پزشک مراجعه کنند.

وی یادآور شد: بیماران باید به خاطر داشته باشند استخوانی که از گچ باز شده باید قبل از ۳ ماه با حالت اولیه بازگردد زیرا در غیر اینصورت استخوان به همان شکل به هم متصل می شود و موجب بدشکلی استخوان می شود.

چهارمین کنگره بین المللی دو سالانه جراحی های زانو و آسیب های ورزشی در سالن همایش های برج میلاد از ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ برگزار می شود.