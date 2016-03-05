عزم جدی دولت عراق برای رفع قوانین دست و پاگیر تجاری با ایران

سید ارجح موسوی شامگاه گذشته درحاشیه دیدار از نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هشت سال پیش حجم مبادلات تجاری ایران به عراق، دو میلیارد دلار بود و اکنون به ۱۴ میلیارد دلار رسیده است، گفت: پیشتر به طور روزانه ۱۰۰ کامیون از شلمچه به عراق رفت و آمد می کرد که در زمان حاضر این تعداد به ۶۰۰ کامیون در روز بالغ شده است.

وی افزود: موضوع گسترش مبادلات تجاری میان ایران و عراق آن قدر برای ما مهم و جدی است که به عنوان سفیر عراق آمده ام تا مسائل و موانع احتمالی بر سر راه توسعه تجارت به خصوص از مرز تجاری شلمچه را با مسئولان منطقه آزاد اروند بررسی و در جهت رفع و یا کاهش آن تلاش کنیم.

سفیر عراق در ایران با اشاره به وجود برخی مشکلات در کشور ایران و عراق اظهار کرد: نمی بایست تسلیم مشکلات شویم و عقب نشینی کنیم. سه ماه پیش وزیر مالی عراق به تهران آمد و سه توافق نامه بسیار مهم تجاری با موضوعیت حمایت از سرمایه گذاری مشترک میان دو کشور، همکاری گمرکی دو جانبه و جلوگیری از افزایش مالیات را با مسئولان ایران منعقد کرد.

موسوی تصریح کرد: همانگونه که می دانید کشور ایران پیشتر از سوی سازمان ملل در تحریم اقتصادی به سر می برد و از این رو مشکلات فراوان و ممنوعیت قانونی در زمینه ارتباطات تجاری با ایران وجود داشت اما اکنون با برداشته شدن تحریمها شاهد افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور هستیم.

وی با بیان اینکه قوانین تجارت جهانی با یکدیگر گره خورده و از قانون بین الملل تبعیت می کند، یادآور شد: باید اعتراف کنیم که وضعیت منطقه طبیعی نیست و مشکلات امنیتی و سیاسی وجود دارد و طبیعی است که مشکلات اشاره شده تاثیر منفی بر روی تجارت میان دو کشور گذاشته است.

سفیر عراق در ایران گفت: سه ماه پیش رئیس جمهور ایران امکان سفر به کشورهای اروپایی و ایجاد قرارداد تجاری را نداشتند اما امروز توانسته اند قراردادهایی با حجم ده ها میلیارد دلار را با بسیاری از کشورهای اروپایی منعقد کنند.

موسوی افزود: بحث و تبادل نظر با مسئولان منطقه آزاد اروند و اتاق بازرگانی خرمشهر برای ایجاد راهکار و خروج از چالشهای موجود در منطقه با هدف چابک سازی و روان سازی تجارت و رفع یا کاهش قوانین مزاحم و موجود مهمترین دلیل حضور بنده در این منطقه به شمار می رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استان بصره یکی از مهمترین استانهای عراق است، اظهار کرد: شش ماه پیش در دیداری با رئیس جمهوری ایران، وی با شناخت از بصره و خرمشهر به عنوان عروس خلیج فارس به من تاکید داشتند که بایستی تمامی تلاشها در جهت رونق این دو منطقه به کار گرفته شود.

به گفته موسوی در زمان حاضر بیش از ۹۰ درصد از صادرات نفت عراق مربوط به استان بصره است.

نمایشگاه موتور محرک اقتصادی

سفیر عراق در ایران با اشاره به دلائل حضورش در نمایشگاه موادغذایی و صنایع وابسته در منطقه آزاد اروند تصریح کرد: نمایشگاه موتور محرک اقتصادی است که سبب تحکیم روابط تجاری و حتی سیاسی میان دو کشور می شود.

وی یادآور شد: باید ۱۰ سال پیش چنین نمایشگاهی در بصره برپا می شد که متاسفانه تاکنون انجام نشده به همین دلیل از مسئولان منطقه آزاد اروند برای راه اندازی نمایشگاه های موقت و دائمی در بصره دعوت به همکاری می کنیم.

سفیر عراق در ایران با تاکید بر ضرورت وجود مکانی برای معرفی تولیدات ایرانی و امکان شناخت این محصولات برای عراقی ها برای خرید آسانتر محصولات ایرانی گفت: شنونده پیشنهادات و اعلان چالشهای احتمالی از سوی مسئولان منطقه آزاد اروند در زمینه ایجاد نمایشگاه های موقت و دائمی در عراق همراه با دریافت راهکارهای عملی رفع مشکلات هستیم.

سفر هیئت بلند پایه ایرانی به ریاست روحانی به عراق

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت پرداختن به موضوع لایروبی اروندرود افزود: قرار است تا در آینده ای بسیار نزدیک یک هیئت تجاری ایرانی به بغداد سفر کند که احتمالا بیش از صدها نفر در این هیئت مشارکت خواهند داشت. از آنجایی که ریاست این هیئت تجاری را رئیس جمهوری ایران بر عهده خواهد داشت ب طور قطع با توافقات بسیار خوبی نیز همراه خواهد بود.

وی اظهار کرد: باید به طور جدی و واقع بینانه به موضوع اروند رود توجه کنیم. متاسفانه دو کشور مهم ایران و عراق در طی سالها از سوی کشورهای غربی به عمد وارد چالشهای خیلی جدی شدند چرا که غربی ها می دانند در صورت برخورداری عراق و ایران از ثبات سیاسی و اقتصادی به طور قطع به دو کشور بزرگ، قدرتمند و تاثیرگذار نه تنها در منطقه که در سطح بین الملل خواهند شد.

موسوی تصریح کرد: متاسفانه چالشها و آسیبهای زیادی از صدام برای ما باقی مانده است که یکی از آنها مواجه جدی تجار ایرانی و عراقی برای انجام مبادلات تجاری به خصوص در مرز شلمچه بود. خوشبختانه بسیاری از این مشکلات اکنون رفع و در صدد رفع مابقی مشکلات هستیم.

لایروبی اروند اولویت نخست

سفیر عراق در ایران یادآور شد: با وزارت امورخارجه ایران برای تشکیل یک کمیته مشترک استراتژیک به توافق رسیدیم که مدیریت این کمیته را یک نفر از وزارت خارجه ایران و یک نفر از وزارت امورخارجه عراق بر عهده دارند که طرف ایرانی ما در این کمیته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران است.

موسوی با اشاره به تشکیل جلسه این کمیته در آینده ای نزدیک گفت: موضوع لایروبی اروند اولویت نخست این کمیته خواهد بود، تصور نکنید که مسئولان دو کشور از مشکلات موجود اطلاعی ندارند. ما با آگاهی از مسائل و مشکلات و اولویت بندی آنها به طور جدی در صدد رفع موانع هستیم.

وی با بیان اینکه غربی ها با حضور و استقرار عراق و ایران در منطقه خاورمیانه و بین الملل موافق نسیتند، افزود: به لطف خداوند ایران و عراق موفقیتهای زیادی را تاکنون در عرصه های مختلف کسب کرده اند. ایران در پرونده هسته ای در مقابل کشورهای ابرقدرت جهان پیروز میدان بود و اکنون پس از تحریم به یک کشور بزرگ تبدیل شده است.

پیروزی عراقی ها در مبارزه با داعش

موسوی با اشاره به کسب موفقیت ایران در انتخابات اخیر اظهار کرد: عراقی ها با حمایت جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان در مبارزه با داعش و تروریسم بوده اند، خوش بین هستیم و افق خوبی را برای آینده دو کشور عراق و ایران متصور هستیم.

به گفته وی، منطقه آزاد اروند باید در جهت ایجاد و توسعه ارتباطات با عراق حرکت کند.

سفیر عراق در ایران در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش مسئولان منطقه آزاد اروند و اتاق بازرگانی در جهت رفع و یا حذف مشکلات فعلی، در خصوص حذف روادید برای تجار و بازرگانان ایرانی از مرز شلمچه گفت: پرداخت ۱۰۰ دلار برای ویزای متعدد از سوی تجار ایرانی در قیاس با ۲۷۰ دلار دریافتی کنسولگری تهران در بصره رقم زیادی نیست و نباید سبب کاهش مبادلات تجاری میان دوکشور شود. اکنون بایستی ضمن بررسی مشکلات و موانع عمده که سبب کاهش مبادلات تجاری میان دو کشور شده در جهت حذف آنها تلاش کنیم.

ضرورت وجود وحدت رویه در تمامی مرزها

موسوی در خصوص چرایی تفاوت امور گمرکی در مرز کردستان با سایر مرزها افزود: این مسئله یکی از موارد اصلی و مورد بحث با مسئولان منطقه بود. این مسئله می تواند زنگ خطری برای سایر مرزها به لحاظ بازار تجاری باشد. در گفتگو با نخست وزیر عراق نیز ضمن طرح موضوع یاد شده بر لزوم وجود وحدت رویه در تمامی مرزها تاکید شد، موضوع منطقه آزاد اروند یکی از اولویتهای کاری ما است و در نظر داریم تا در شلمچه نیز یک منطقه آزاد احداث شود.

وی از توسعه روابط با منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از اهداف اصلی سفرش به این منطقه نام برد و اظهار کرد: در زمان حاضر ارتباطات ایران و عراق بیشتر و گسترده تر شده است. دولت عراق برای انجام مراودات تجاری و کار با ایران عزم جدی دارد. به عنوان سفیر عراق مصمم به کسب موفقیت در انجام امور هستم. خدمت به عراق و ایران برای من افتخار بزرگی است. ایران کشور دوم ما محسوب می شود ضمن اینکه دو کشور دیدگاههای یکسان، هدف و دشمنی واحد داریم. به طور قطع با روحیه قویی که در میان مردم ایران و عراق هست پیروز میدان خواهیم بود.

راه اندازی دفتر کنسولگری در منطقه آزاد اروند



سفیر عراق در ایران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص موضوع راه اندازی دفتر کنسولگری در منطقه آزاد اروند گفت: تصمیم گیری در این خصوص بر عهده وزارت امور خارجه طرفین است. برای نخستین بار در ایام اربعین و بنا بر احساس ضرورت ۱۱ کنسولگری را در برخی از مراکز استانهای ایران راه اندازی کردیم. خوشبختانه موفقیت ۱۰۰ در صدی را در ایام اربعین کسب کردیم برای تمامی متقاضیان ویزا صادر شد. اکنون نیز اگر شرایط به گونه ای باشد که نیاز به افتتاح کنسولگری در منطقه آزاداروند باشد به سهولت این کار را به انجام می رسانیم.

ایران پیروز نهایی مذاکره با غربی ها

موسوی با بیان اینکه ایران ۱۲ سال با کشورهای غربی در حال مذاکره بود و در نهایت پیروز شد، افزود: متاسفانه برخی قوانین تجاری و گمرکی در عراق و ایران مزاحم و دست و پاگیر هستند که موضوع معرفی کفیل و گرفتن تست خون از تجار ایرانی برای دریافت ویزای اقامتی بلند مدت در عراق یکی از این موارد است، این قانون وحی منزل نیست و قابلیت بررسی و امکان حذف آن نیز وجود دارد.

وی اظهار کرد: ما برنامه های پیوسته و مدونی داریم، در موضوع اربعین حسینی اهتمام زیادی به این موضوع داشتیم و پس از آن نیز برای بحث تجارت زمان گذاشته ایم چرا که برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است.

موسوی با تاکید بر عزم جدی دولت عراق برای گسترش مراودات با ایران تصریح کرد: در دیداری با مسئولان دانشگاه مصطفی قم در خصوص چگونگی گسترش ارتباطات علمی با مسئولان این دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختیم ضمن آنکه در خصوص گسترش ارتباطات تجاری دیداری را نیز با رئیس اتاق بازرگانی اهواز داشتیم که نشست با مسئولان منطقه آزاداروند واتاق بازرگانی خرمشهر نیز در راستای همین تصمیمات انجام شد.