نرم افزار چند رسانه ای «چند بار بگویم؟!» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، لوح فشرده «چند بار بگویم!؟» با محوریت مطالبات رهبری از جامعه سخنران و مداح توسط گروه رسانه مرکز عصر ظهور تهیه و تولید شد. مسئول گروه رسانه مرکز عصر ظهور اهواز درباره این نرم افزار گفت: این نرم افزار حاوی ۵ مستند با موضوع «گنجاندن مضامین حماسی و انقلابی در مداحی ها-دقت در انتخاب مطالب مستند و اشعار غنی- نفی هیئت سکولار- پرهیز از انحراف و خرافه گرایی- پرهیز از اختلاف افکنی» است.

حجت الاسلام عچرش افزود: این نرم افزار با هداف بصیرت افزایی در جامعه سخنران و مداح و همچنین مدیران هیئت تدوین شده که با توجه به دیدار مداحان با رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری توزیع آن به صورت گشترده شروع شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت مقابله با نفوذ دشمن، مجموعه گروه رسانه مرکز عصر ظهور خود را موظف می داند با روشنگری و حضور فعال در عرصه فضای رسانه ای و هنری و همچنین ارتباط با هیئات مختلف کشور؛ خطرات احتمالی را تبیین و در این راه به ندای رهبری لبیک بگوید.

علاقمندان می توانند جهت تهیه این لوح فشرده همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ با شماره ۰۹۳۹۵۶۲۵۵۵۷ تماس بگیرند.