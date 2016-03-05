خبرگزاری مهر – گروه استانها - محمود نصیرپور: هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز شنبه با انجام یک دیدار پیگیری میشود و طی آن در تبریز تیم فوتبال گسترش فولاد این شهر برابر تیم استقلال اهواز به میدان میرود.
این دیدار بهواسطه ثبت نتایج روز اول لیگ برتر که همراه با برد دیروز تیمهای پدیده مشهد و فولاد خوزستان همراه بود، برای آبیهای تبریز از اهمیت زیادی برخوردار است و آنها میخواهند با نگهداشتن سه امتیاز در خانه، دوباره به نیمه بالایی جدول بازگشته و از رقبای پائین جدولی فاصله بیشتری بگیرند.
در سوی مقابل تیم استقلال اهواز نیز که این روزها حداقل به لحاظ فنی و حتی نتیجهگیری خوب عمل کرده است، میخواهد تا از این بازی سخت بیرون از خانه همانند دیدار با استقلال تهران و ذوبآهن اصفهان به یک امتیاز دست پیداکرده و حتی با سه امتیاز به اهواز بازگردد.
گسترش فولاد مصممتر از همیشه
آبیهای ۲۸ امتیازی تبریز از شش بازی خود در نیمفصل دوم تا به اینجای کار تنها موفق به کسب هفت امتیاز شدهاند. هفت امتیازی که حاصل از تساوی هفته هفدهم برابر تراکتورسازی، پیروزی هفته هجدهم مقابل صبا و پیروزی هفته بیستم در دیدار با ملوان و نیز شکست برابر تیمهای سایپا در هفته شانزدهم، سیاهجامگان در هفته نوزدهم و استقلال تهران در هفته بیست و یکم است. این نتایج نهچندان مقبول از سوی تیم گسترش فولاد موجب شد تا سیری تقریباً نزولی در جدول ردهبندی داشته باشد و این تیم که حتی ایستادن در جایگاه چهارم را نیز تجربه کرد، تا ردههای دهم و یازدهم پائین تر بیاید.
اکنون اما تیم فراز کمالوند بهشدت به دنبال بازگشت به مقطعی است که در کنار فوتبال زیبا، نتایج خوب نیز میگرفت و همه را انگشتبهدهان کرده بود. با توجه به ساختار و سیاست کلی باشگاه گسترش فولاد، این تیم پتانسیل بازگشت به جمع شش تیم بالای جدول را دارد و حالا که کمالوند هم برای سال بعد با آبیهای تبریز تمدید کرده و دغدغهای بابت برخی حواشی ندارد، میتوان به موفقیت این تیم در فصل جاری بیشتر امیدوار بود.
فوتبال تهاجمی در انتظار گسترش و استقلال اهواز
در دیدار امروز برابر استقلال اهواز تیم گسترش فولاد قطعاً فوتبالی هجومی به نمایش خواهد گذاشت تا با ثبت سومین پیروزیاش در نیمفصل دوم به جایگاهی بهتر از دهمی برسد. البته دیدار با استقلال اهواز نباید برای کمالوند و شاگردانش نقشی فریبدهنده داشته باشد. آبیهای اهوازی که تیم با قدمتی هستند و برخلاف گذشته تقریباً درخشان خود، در این فصل هیچ درخششی از خود نشان ندادهاند، اکنون تنها تیمی هستند که تعداد امتیازاتش یکرقمی است و با ۹ امتیاز در جایگاه نازل شانزدهم ایستاده و فانوس لیگ را به دست دارد.
قعرنشینی تیم استقلال اهواز در نگاه اول نشان میدهد که گسترش فولاد امروز کار راحتی برابر این تیم پیش رو دارد اما با نگاهی فوتبالیتر میتوان دریافت که این جایگاه نهتنها راحتی کار گسترش را نشان نمیدهد، بلکه میتواند همچون سمی برای تیم تبریزی باشد، استقلال اهواز همان تیمی است که در ورزشگاه آزادی استقلال تهران را فوتبالی برد اما اشتباهات داوری موجب شد تا صدرنشین لیگ برتر در خانه برابر شاگردان بختیاری زاده از شکست فرار کرده و به یک امتیاز باارزش برسد.
همچنین استقلال اهواز همان تیمی است که برابر ذوبآهن اصفهان فوتبالی خوب به نمایش گذاشت و این تیم آسیایی را با نتیجه مساوی متوقف کرد. آنها هماکنون چیزی برای از دست دادن ندارند و امروز با تمام توان و بهصورت انتحاری برابر گسترش فولاد به میدان خواهند رفت.
استقلال اهواز، تیمی متحول شده
با نگاهی به نتایج شش هفته اخیر تیم استقلال اهواز، یعنی از ابتدای نیمفصل دوم میتوان به این واقعیت رسید که آنها در این مقطع از فصل علیرغم اضافه شدن چند بازیکن جوان، به تیمی پختهتر تبدیلشدهاند. استقلال اهواز در آغاز نیمفصل دوم در هفته شانزدهم سه بر صفر در خانه مغلوب صبا شد و سپس در مشهد مقدس دو بر یک به سیاهجامگان باخت.
از هفته هجدهم تا به امروز در چهار بازی، استقلالیهای اهواز در هیچیک از بازیهای خود بیش از یک گل نخوردهاند. ملوان، استقلال تهران، ذوبآهن و نفت تهران چهار حریف اخیر استقلال اهواز بودهاند که بیش از یکبار موفق به گشودن دروازه این تیم نشدهاند.
این آمار در حالی قابلتأمل است که استقلال اهواز در ۱۷ بازی قبلی خود ۳۴ گل دریافت کرده بود که میانگین متوسط دو گل در هر بازی بود و حالا در چهار هفته اخیر، این میانگین به یک گل خورده در هر بازی کاهش پیداکرده است.
در سوی مقابل اما تیم بختیاری زاده که فعلاً جدیترین گزینه برای سقوط به دسته پائین تر است، در گل زنی نیز ناکام بوده و شش بازی اخیر، تنها چهار گل به ثمر رسانده است. البته آنها در ۱۵ بازی پیشتر خود یعنی در نیمفصل اول، فقط هفت گل زده بودند که این آمار نیز از پیشرفت نسبی استقلال اهواز در امر گل زنی حکایت دارد.
امیدواری به صعود در جدول با چهار غایب اصلی
تیم گسترش فولاد اما در حالی امروز برابر تیم استقلال اهواز صفآرایی میکند که چند بازیکن اصلیاش را به همراه ندارد. مصطفی اکرامی و علیرضا لطیفی دو بازیکنی هستند که به دلیل مصدومیت نمیتوانند در جمع نفرات گسترش فولاد باشند. ازقضا هردوی این بازیکنان مدافع چپ هستند و حالا کمالوند باید برای دفاع چپ خود، به فکر استفاده از بازیکنی غیرمتخصص باشد.
همچنین محمد نصرتی نیز به دلیل اخراج در بازی با استقلال تهران به همراه مگنو باتیستا سهاخطاره، محرومان گسترش فولاد برای بازی امروز برابر استقلال اهواز هستند. گسترشیها چنانچه در بازی امروز به پیروزی برسند، در بهترین حالت ممکن میتوانند جایگاه هفتمی تراکتورسازی را (بدون احتساب نتیجه بازی تراکتورسازی برابر پرسپولیس) از آن خود کنند اما آنچه مسلم است، تیم کمالوند با سه امتیاز بازی امروز ۳۱ امتیازی میشود و قطعاً به جایگاه قبلی خود یعنی رده نهمی بازخواهد گشت و اگر فردا صبا از سپاهان ببازد، آنگاه گسترش فولاد به رده هشتم نیز خواهد رسید.
دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز و استقلال اهواز از چارچوب بازیهای هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت ۱۵ امروز شنبه ۱۵ اسفند در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد (بنیان دیزل) به انجام میرسد.
از ساعت ۱۷:۳۰ فردا (یکشنبه) نیز در حساسترین بازی هفته بیست و دوم لیگ برتر، تیم تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران به میهمانی تیم پرسپولیس میرود.
نظر شما