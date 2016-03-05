توافق نیروی دریایی ایران و تانزانیا برای استمرار بازدیدهای منظم

به گزارش خبرگزاری مهر، آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا ضمن ابراز خرسندی از نتایج مثبت دیدار ناوگروه ارتش در عرصه های مختلف روابط دو کشور بازدید این ناوگروه از تانرانیا را مایه عزت و سربلندی ایرانیان مقیم و دوستداران جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.

وی از توافق با مقامات نظامی تانزانیا برای استمرار بازدیدهای منظم ناوهای عملیاتی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران از تانزانیا خبر داد و گفت: در ملاقاتهای جداگانه ای که با حضور فرماندهان ناوگروه ارتش و جانشین رئیس ستاد کل نیروی دفاع و جانشین فرمانده نیروی دریایی تانزانیا انجام شد، مقامات نظامی تانزانیا با ابراز خرسندی و تشکر از بازدید ناوگروه نیروی دریایی ارتش کشورمان از این کشور، خواستار کمک جمهوری اسلامی ایران در زمینه تقویت نیروی دریایی تانزانیا و به ویژه آموزش افسران و دانشجویان این نیرو شدند.

مقامات نظامی تانزانیا همچنین از مشارکت و حضور موثر ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حفظ صلح، ثبات و امنیت کشتیرانی در اقیانوس هند به ویژه در منطقه شاخ و شرق آفریقا قدردانی و برای هرگونه همکاری با نیروی دریایی کشورمان در این زمینه اعلام آمادگی کردند.

امیر دریادار دوم بابک عبداللهی فرمانده ناوگروه سی و هشتم نیروی دریایی ارتش با موفقیت آمیز توصیف کردن این بازدید اطلاعاتی- عملیاتی و آموزشی، استمرار این بازدیدها و حضور فعال نیروی دریای در تامین صلح و ثبات جهانی را نشانه اقتدار بیش از پیش نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک این بازدیدها تکرار شود.

وی ضمن تشکر از استقبال گرم، مهمان نوازی و همکاری های صمیمانه و نیز هماهنگی برنامه های این ناوگروه با همکاری سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در دارالسلام، از مقامات نظامی تانزانیا به خاطر ایجاد تسهیلات لازم برای موفقیت این بازدید قدردانی کرد.

ناوگروه سی و هشتم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه پس از بازدید چهار روزه از بندر دارالسلام، با بدرقه اعضای سفارت و مقامات نظامی تانزانیا این کشور را ترک کرد.

ناوگروه سی و هشتم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از ناوشکن شهید نقدی، ناو لاوان و ناو پشتیبانی بوشهر روز سه شنبه ۱۱ اسفند در بندر دارالسلام پهلو گرفته بود.

پیش از این نیز ناوگروه سی ام ارتش جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۹۳ به مدت چهار روز از بندر دارالسلام بازدید کرده بود.