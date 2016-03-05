اقتصادمقاومتی راهکار عبور از رکود است/اقدام هدفمند نداریم

محمد‌حسین فنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط کشور و رکود حاکم بر اقتصاد و تولید کشور اظهار داشت: خوشبختانه تصمیمات و سیاست هایی که دولت به کار گرفت برای مهار تورم موثر بود و تورم کاهش یافت اما رکود هم ایجاد شد که نمی توان ناشی از سیاست‌های اقتصادی کشور دانست.

وی با تاکید بر اینکه آسیب‌های کشور ناشی از تصمیمات و دستورالعمل های مقطعی و کوتاه است گفت: ریشه مفاسد و مشکلات کشور در روابط است و اینکه رابطه محور هستیم دچار مشکل می‌شویم.

این فعال اقتصادی ادامه داد: همواره از چوب بانک‌ها لای چرخ صنعت گلایه داریم اما راهکاری که در بلند مدت این مشکلات را حل کند به کار گرفته نشده این در حالیست که بارها این راهکارها از سوی خصوصی‌ها و تشکل‌های فعال ارائه شده است.

فنایی با اشاره به تلاش دولت و تیم مذاکره در به ثمر رساندن برجام اظهار داشت: اکنون شرایط عوض شده اما به مقداری زمان برای اجرایی شدن در عمل نیاز است ولی عده‌ای می گویند کشور به شرایط ۱۲ سال پیش بازگشته که این حرف از سر ندانستن و عدم درک موضوع است و حرف غلطی محسوب می شود.

خزانه‌دار خانه صنعت ایران بیان داشت: متاسفانه در کشور ما همه به جان هم افتاده اند و از اصل فعالیت و هدف غافل مانده‌اند چراکه اقدام هدفمندی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه عمده آسیب‌های از حوزه مدیریت و تصمیم‌گیری ناشی می‌شود، گفت: زمانی که مدیران ارشد و میانی کشور تغییر کنند یا از چرخه فعالیت خارج شوند، اصول و تصمیمات کشور هم دچار تغییر می‌شود که این نوعی آسیب است.

این فعال اقتصادی با مقایسه وضعیت کشور در این زمینه با سایر کشورها اضافه کرد: در کشورهای توسعه یافته این روش وجود ندارد که با تغییر مدیران، برنامه‌ها و تصمیمات بلندمدت هم تغییر کند.

وی ادامه داد: این رویه غلطی که در کشور ما حاکم شده و با تغییر هر دولت، دولت بعدی فعالیت‌های قبلی را نقد می‌کند باید جمع شود چراکه اگر بجا هم باشد منفعتی برای کشور ندارد اما اگر در یک چارچوب حرکت کنیم و هر دولتی ادامه دهد قطعا به سود کشور است.

عضو شورای مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در بهمن ۹۲ ابلاغ شده راهکار عبور کشور از چالش عمیق و گسترده رکود است چراکه بر اساس نظرات کارشناسی و صرف ساعت‌ها وقت و شناسایی مشکلات ابلاغ شده است اما هنوز به اجرا گذاشته نشده و از آن غافلیم.

فنایی با تاکید بر تقویت تولید و صنعت ملی در کشور بیان داشت: اگر توجه بر تولید داریم باید در عمل باشد و باید تصمیمات و قوانینی هم که از سوی مجلس مصوب می‌شود در این راستا باشد و از نرخ ارز گرفته تا تعرفه صادرات و واردات و نرخ سود بانکی و حتی مالیات هم باید در راستای حمایت از تولید اخذ شود تا کشور از رکود خارج شود.