حجت‌الاسلام هادی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پرداخت معوقات بازنشستگی شهدا به همسران و مادران شهدا در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه افزود: معوقات بازنشستگی شهدا سال ۹۵ به همسران و مادران شهدا پرداخت می‌شود.

گفتنی است؛ از ۲ سال گذشته تاکنون پرداخت بازنشستگی شهدا به خانواده‌های شهدا مطرح شده و اما از سال ۹۱ تاکنون به خانواده‌های شهدا معوقات بازنشستگی پرداخت نشده است.

در این راستا مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه از پرداخت معوقات بازنشستگی شهدا به همسران و مادران شهدا طی سال ۹۵ خبر داد.