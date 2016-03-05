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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۷

مدیر کل بنیاد شهید استان کرمانشاه:

معوقات بازنشستگی شهدا سال آینده پرداخت می‌شود

معوقات بازنشستگی شهدا سال آینده پرداخت می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه گفت: معوقات بازنشستگی شهدا به همسران و مادران شهدا در استان پرداخت می‌شود.

حجت‌الاسلام هادی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پرداخت معوقات بازنشستگی شهدا به همسران و مادران شهدا در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه افزود: معوقات بازنشستگی شهدا سال ۹۵ به همسران و مادران شهدا پرداخت می‌شود.

گفتنی است؛ از ۲ سال گذشته تاکنون پرداخت بازنشستگی شهدا به خانواده‌های شهدا مطرح شده و اما از سال ۹۱ تاکنون به خانواده‌های شهدا معوقات بازنشستگی پرداخت نشده است.

در این راستا مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه از پرداخت معوقات بازنشستگی شهدا به همسران و مادران شهدا طی سال ۹۵ خبر داد.

کد مطلب 3572614

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