فاطمه(س) الگوی زنان جامعه است/مردم دامغان پشتیبان ولایت و نظام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینیان، شامگاه آدینه در اجتماع پرشور مردم ولایتمدار و متدین روستای جزن از توابع دامغان در مسجد جامع این روستا، با بیان اینکه اهل بیت عصمت و طهارت حجت برهمه عالم هستند و اگر حضرت فاطمه زهرا (س) نبود امیرمومنان نیز نبود، ابراز داشت: اگر فاطمه(س) نبودند، اصلا ما امامت نداشتیم و از این سو زهرا(س) از یک جایگاه ویژه ای برخوردار است لذا ایشان حجت خدا براهل بیت(ع) هستند.

وی ضمن تشریح دیگر مناقب و سجایای دخت نبی مکرم اسلام (ص) افزود: هرکس برای حل مسائل و مشکلات به فاطمه زهرا(س) متوسل شود حاجت خودش را از آن بانوی دو عالم خواهد گرفت و بزرگان دینی ما نیز برای حل مشکلات به آن حضرت متوسل می شدند.

حضرت فاطمه زهرا(س) هویت ساز زنان جامعه هستند

امام جمعه دامغان با اشاره به اینکه زنان ما از حضرت فاطمه زهرا(س) الگو می پذیرد، گفت: زنان ما باید آن حضرت را الگوی زندگی خود قرار دهند و به ایشان اقتدا کنند چرا که زهرا(س) دارای شخصیتی علمی، جهادی، الهی و خطیبی توانا و ارزشمند بودند همچنین ایشان را می توان حافظ ولایت دانست چرا که برای این امر، سیلی خوردند و دشمنان نه به ایشان بلکه به امامت و پیغمبر (ص) سیلی زدند.

حسینیان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر و تجلیل از مشارکت ۷۶ درصدی مردم ولایت مدار و ارزشی دامغان در پای صندوق های اخذرای اظهار داشت: این شهرستان در بحث مشارکت در انتخابات رتبه نخست استانی را کسب کرد و یک افتخار بسیار بزرگ را برای این خطه شهید پرور به ارمغان آورد همچنین باید گفت رای مردم در روز هفتم اسفند رای به نظام، انقلاب، رهبری و شهدا بود و این ملت ثابت کرد در تمامی صحنه حاضر و گوش به فرمان رهبری است.

وی افزود: مردم دامغان با انتخاب خود زمینه ساز تحولات بسیار خوب را در آینده فراهم کردند و نماینده منتخب مردم نیز باید در زمینه رشد و توسعه شهرستان گام بردارد.

مشکلات در سایه وحدت و محوریت روحانیان حل می شوند

منتخب مردم دامغان در مجلس دهم نیز در این مراسم، ضمن بیان اینکه در سایه وحدت و اتحاد و با محوریت روحانیت خصوصا ائمه جمعه مسائل و مشکلات را با جدیت تمام پیگیری و به رشد و توسعه شهرستان کمک خواهیم کرد، گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس با رهبری امام (ره) و پشتیبانی مردم جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم و به پیروزی بزرگی دست یافتیم که این حرکت نیز در سایه وحدت و اتحاد بین امام راحل با ملت شکل گرفت.

ابوالفضل حسن بیکی به نقش و جایگاه ائمه جمعه در رشد و توسعه همه جانبه شهرستان اشاره داشت و افزود: همه ما می دانیم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امام جمعه مالک اشتر علی است و باید از ایشان تبعیت و پیروی کنیم و ما خادمان مردم نیز حل مسائل و مشکلات را در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: همه ما باید به سوی دامغانی مدرن، مقتدر با توسعه حرکت کنیم و در این راه از تمام توان و ظرفیت خود بهره خواهیم برد.

در این مراسم برخی از موثران روستای جزن مشکلات این بخش را درباره مسائل مختلف مطرح کردند.