به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجتبی متقی‌نژاد، با اشاره به روند ملبس شدن طلاب گفت: معاونت تهذیب در راستای حمایت و تشویق طلاب برای امر مقدس تلبس و برای تکریم خانواده‌های آنان، با همکاری مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، هدیه‌ای را در قالب سفر به مشهد مقدس برای طلابی که موفق به اخذ مجوز تلبس می‌شوند، در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه این برنامه از سال ۹۳ آغاز شده است، بیان داشت: امسال این طرح با قوت اجرا شده و بالغ بر ۱۸ دوره در مشهد مقدس و در مجموعه فرهنگی اقامتی ولایت برگزار شد.

مدیر برنامه ریزی اداره تلبس معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه از شرکت دو هزار طلبه به همراه خانواده‌های آنها در سال جاری در طرح ضیافت مهر خبر داد و اضافه کرد: آخرین دوره این طرح در سال ۹۴ در هفته جاری به کار خود پایان خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه این دوره سه روز بوده و در آن برنامه‌های مختلفی برای طلاب در راستای ارتقای سطح معنویت، آسیب شناسی مسایل روز و آشنایی با مهارت‌های زندگی برگزار می‌شود، تصریح کرد: امسال در دوره تلبس طلاب، طلابی از سراسر کشور حضور داشتند.

حجت‌الاسلام متقی‌نژاد تاکید کرد که در این دوره طلاب و خانواد‌ه‌های آنان از حضور اساتید توانمند و برجسته حوزوی کشور بهره مند می‌شوند.