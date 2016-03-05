کفاشیان و مسئولان شهرداری نهال کاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم درختکاری به مناسبت روز ۱۵ اسفند در کمپ تیم های ملی انجام شد و علی کفاشیان با حضور برخی مسئولان شهرداری منطقه ۲۲ تهران چندین نهال را به صورت نمادین در مجموعه کاشتند. همچنین علی کفاشیان هنگامی که نهال را می کاشت خطاب به حاضران در مجموعه گفت: دیگران کاشتند اما خوردیم ما نیز می کاریم که دیگران بخورند.

همچنین امیرحسین پیروانی هم همراه تعدادی از اعضای کادر فنی تیم ملی جوانان ایران در کمپ تیم های ملی حضور داشتند که کفاشیان پیروانی را دعوت به درختکاری کرد و سرمربی تیم ملی جوانان ایران هم به صورت نمادین نهالی را کاشت.

همچنین در پایان کفاشیان و مسئولان شهرداری بازدیدی از مجتمع در حال ساخت از کمپ تیم های ملی داشتند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین اعلام کرد که در روزهای ۵ یا ۶ اردیبهشت ماه نمایندگان فیفا به تهران می آیند تا در مراسم افتتاح این مجموعه حضور پیدا کنند.