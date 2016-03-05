برای مقابله با ام اس قهوه بنوشید!

خبرگزاری ایسنا نوشت: افرادی که میزان زیادی از قهوه مصرف می‌کنند در مقایسه با دیگران یک سوم کمتر در معرض ابتلا به بیماری ام اس هستند.



«آنا هداستروم» نویسنده ارشد این مطالعه از موسسه «کارولینسکا» در سوئد گفت:‌ در این بررسی ارتباط چشمگیری بین مصرف بالای قهوه و کاهش خطر ابتلا به بیماری ام اس مشاهده شد.



در این مطالعه دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند که ۲۷۷۹