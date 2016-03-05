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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۶

موتورسیکلت صحرایی هوشمند ساخته شد

موتورسیکلت صحرایی هوشمند ساخته شد

اولین موتورسیکلت برقی صحرایی توسط یک شرکت اروپایی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت «Armotia» ایتالیا موتورسیلکت صحرایی برقی را ساخته است که با شارژ باتری می تواند یک ساعت در مسیرهای صعب العبور حرکت کند.

این موتور سیکلت صحرایی Due X نام دارد و ۱۲۵ کیلوگرم وزن دارد ضمن اینکه قدرت موتور آن ۱۵ اسب بخار است.

از ویژگی منحصر به فرد در ساخت Due X بر خوردار بودن از ۲ انجین است که یکی به چرخ های عقب و دیگری به چرخ های جلو قدرت می بخشد.

فناوری استفاده از ۲ انجین در موتورسیکلت صحرایی Due X باعث می شود که توانایی بالارفتن از موانع را مضاعف و سطح اصطحکاک را در این موتورسیکلت کاهش دهد. 

نکته قابل توجه در مورد این موتور سیکلت این است که صفحه نمایشگر سرعت، دور موتور، شاخص بنزین و.... در آن نصب نشده است و این اطلاعات را می توان با نصب یک برنامه بر روی گوشی هوشمند و قرار دادن آن بر روی قسمت جلو Due X در اختیار داشت.

همچنین این موتورسیکلت دارای یک دوربین است که می تواند به تصویر برداری از مسیرها بپردازد.

حداکثر سرعت این موتور سیکلت در حدود ۸۰ کیلومتر بر ساعت است و قیمت آن ۱۳ هزار و ۴۶۰ دلار می باشد.

کد مطلب 3572632
علیرضا کمندی

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