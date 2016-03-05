محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با طرح پیشنهادی بسکتبال ایران به فیبا آسیا در رابطه با برگزاری مسابقات باشگاههای آسیا در ایران و حضور پتروشیمی به عنوان قهرمان غرب آسیا در این رقابتها توضیح داد.
وی در این زمینه اظهار داشت: وقتی برای استقبال از پتروشیمی و همچنین دانشگاه آزاد به هنگام برگشت از محل برگزاری مسابقات باشگاههای غرب آسیا به فرودگاه رفتم، به صورت مکتوب و در قالب نامه از داوری، مدیریت باشگاه پتروشیمی خواستم تا در صورت تمایل آمادگی خود را برای برگزاری مسابقات باشگاههای آسیا هر چه سریعتر به فدراسیون اعلام کنند تا بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: البته هنوز پاسخ دقیق و شفافی از مدیریت پتروشیمی در رابطه با این موضوع نگرفتهایم، اما با توجه به پیشنهادی که خیلی وقت پیش از این به فیبا آسیا داده بودیم و تاثیری که برگزاری باشگاههای آسیا در ایران میتواند برایمان داشته باشد، به شدت پیگیر هستیم تا این مهم محقق شود. باید بگویم به هر قیمتی هست این میزبانی را خواهیم گرفت و مسابقات را در ایران برگزار میکنیم.
رئیس فدراسیون بسکتبال با تاکید بر اینکه شدیدا و با جدیت به دنبال میزبانی مسابقات باشگاههای آسیا هستیم، خاطرنشان کرد: در همین راستا دبیر فدراسیون این هفته سفری به ارمنستان خواهد داشت تا نشستی با دبیرکل فیبا داشته باشد. میزبانی باشگاههای آسیا یکی از موضوعات نشست توفیق با خاجیریان است. البته من هم قرار بود در این نشست حضور داشته باشم، اما به دلیل مشغله کاری شدید در روزهای پایانی سال از این سفر امتناع کردم.
مشحون در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: فدراسیون بسکتبال به عنوان متولی این رشته در ایران برای کسب امتیاز میزبانی مسابقات باشگاههای آسیا تا حصول نتیجه لازم تلاش خواهد داشت و از هیچ مذاکره و رایزنی هم دریغ نمیکند، اما هزینه این میزبانی برعهده فدراسیون نیست.
وی در این رابطه تصریح کرد: برابر با اساسنامه مصوب وزارت ورزش، فدراسیون بسکتبال برای تیمهای باشگاهی و در مسابقات باشگاهی نباید یک ریال هم هزینه کند. این قانون در مورد مسابقات باشگاههای آسیا هم صدق میکند و ما قطعا از آن تبعیت میکنیم. گرفتن امتیاز میزبانی مسابقات با فدراسیون است، اما هزینه برگزاری این رقابتها باید توسط باشگاه تامین شود.
رئیس فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه در صورت قطعی شدن برگزاری مسابقات باشگاههای آسیا در ایران به احتمال خیلی زیاد دو نماینده از ایران معرفی خواهد شد، یادآور شد: تاکید میکنم هزینه این میزبانی با باشگاه یا باشگاههای شرکتکننده است که میزبانی را میپذیرند. اگر این باشگاهها نخواهند برای میزبانی هزینه کنند، خوب نیست فدراسیون پیشقدم شود و هزینهای داشته باشد، مگر اینکه اسپانسری در این زمینه کمکحالمان شود.
مشحون خاطرنشان کرد: در مجموع به این راحتی از کنار میزبانی مسابقات باشگاههای آسیا نمیگذریم و تحت هر شرایطی این امتیاز را گرفته و با کمک و همکاری باشگاهها، هزینه آن را هم تامین میکنیم.
وی در مورد معرفی تیم دوم ایران برای حضور در مسابقات باشگاههای آسیا اظهار داشت: همانطور که گفتم این موضوع در صورت قطعی شدن میزبانی ایران به نتیجه میرسد و در زمان خودش در مورد آن تصمیمگیری میکنیم.
«آیا پتروشیمی تا به امروز برای میزبانی باشگاههای آسیا پاسخی به فدراسیون داده است و اینکه در صورت قطعی شدن این میزبانی، مسابقات در تهران برگزار خواهد شد یا بندر امام؟»، مشحون در پاسخ به این دو پرسش خبرنگار مهر گفت: هنوز پاسخ نهایی از مسئولان پتروشیمی نگرفتهایم اما بعید میدانم آنها مشکلی با این موضوع داشته باشند، به خصوص اینکه پیش از این برای برگزاری مسابقات اعلام آمادگی کرده بودند، اما اینکه مسابقات در چه شهری برگزار شود به تصمیم مسئولان پتروشیمی بستگی دارد. بعد از قطعی شدن میزبانی ایران در این زمینه تصمیمگیری میکنیم.
رئیس فدراسیون بسکتبال در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، روند برگزاری مسابقات لیگ را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بازیهای باکیفیتی را شاهد هستیم. دیدار اخیر تیمهای نفت آبادان و شهرداری گرگان با کیفیت بالا برگزار شد. نتایج اصلا قابل پیشبینی نیست، کما اینکه در دو دیدار هفته اخیر، یک پنالتی تعیینکننده نتایج شد.
مشحون با تاکید بر اینکه پیگیری برنامههای مربوط به تیم ملی از اولویتهای این روزهای فدراسیون بسکتبال است، گفت: روزهای حساسی در پیش داریم و فقط امیدواریم در این راه تعیینکننده کم نیاوریم.
نظر شما