به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال به اجبار و به دلیل آسیب دیدگی چند تن از بازیکنان اصلی خود در بازی با راه آهن با ترکیبی جوان به میدان رفت و سه امتیاز بسیار حساس را از آن خود کرد. در نبود امید ابراهیمی، جابر انصاری، خسرو حیدری و حنیف عمران زاده بازیکنانی چون فرشید اسماعیلی، محمدرضا خرسندنیا، بهنام برزای و محسن کریمی از سوی پرویز مظلومی به میدان فراخوانده شدند.

البته سرمربی استقلال پیش از این در شرایطی هم که خیلی از حیث بازیکن در معذوریت قرار نداشته به جوانگرایی روی خوش نشان داده است. این شجاعت سرمربی استقلال ستودنی است کما اینکه در تیم پرسپولیس هم شاهد هستیم بازیکنانی چون فرشاد احمدزاده، احمد نوراللهی، محمد انصاری، میلاد کمندانی و علی علیپور از سوی برانکو ایوانکوویچ نقش های کلیدی بر عهده دارند.

پیش از این در فوتبال ما به ویژه در استقلال و پرسپولیس بازیکنان جوانی بوده اند که شاید به دلیل کم توجهی و شاید اطمینان نداشتن مربیان به آنها و شاید هم به دلیل رفتارهای غلط خودشان سر از ناکجا آباد درآورده اند. به عنوان مثال به این نام ها توجه کنید: امین موسوی، امین منوچهری، پیام صادقیان، حمید شفیعی و...

این بازیکنان جوانانی بودند که می توانستند سرمایه فوتبال ما باشند اما آنگونه که باید و شاید روند رو به رشد خود را طی نکردند که دلایل آن در سطور بالا توضیح داده شد.

یک بازیکن جوان قطعا بلند پروازی ها و انرژی بیشتری دارد حتی اگر با چاشنی کم تجربگی، ضرر و زیان هایی هم برای یک تیم داشته باشد. اما آنچه در نهایت باقی می ماند یک بازیکنی است که عمر ورزشی اش به بطالت نمی گذرد و به درد آینده فوتبال این مملکت که کلهم با پول این ملت اداره می شود، خواهد خورد.