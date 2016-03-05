به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی نقد اصطلاحنامه اخلاق اسلامی دوشنبه ۱۷ اسفند ماه از سوی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود. در این کرسی نقد، حجتالاسلام علیمحمد حسینزاده به ارایه مطالبی درباره این اصطلاحنامه می پردازند.
همچنین محسن جوادی به عنوان ناقد به نقد این اثر میپردازد و دبیری علمی آن نیز برعهده حجتالاسلام سیدمهدی مجیدی نظامی خواهد بود.
این کرسی نقد روز دوشنبه در سالن کنفرانس سالن همایشات بین المللی غدیر واقع در چهارراه شهدا، ابتدای خیابان معلم از ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود.
تدوین اصطلاح نامه اخلاق اسلامى در سال ۱۳۷۶ با همکارى اساتید مشاور آغاز گردید و تحقیق آن در سال ۱۳۸۲ به پایان رسید. این مجموعه حاوى ۴۷۲۸ اصطلاح است که با مراجعه به ۱۷۵ منبع اخلاقى در سه بخش الفبایى، نظام یافته و ترسیمى تنظیم گردیده و چاپ و نشر گردید.
در اصطلاح نامه اخلاق اسلامى روابط ترادف، سلسله مراتبی و وابستگی بین مفاهیم واژهها مشخص شده است و از نظر ساختاری، شامل واژههای مشخص و سازمان یافتهای از این مبحث خاص-اخلاق اسلامی است. تدوین این کتاب به این دلیل صورت گرفته است که همچون هر اصطلاح نامه دیگری کلید واژههای نظامدار و فشردهترین صورت چکیدههای خلاصه شده را که در مواردی جای کتاب را میگیرد، ارائه شده است. این کتاب در حوزه اخلاق اسلامی، حداکثر اطلاعات با حداقل کلمات و عبارات را شامل میشود و به عنوان یک منبع معتبر برای ذخیره و بازیابی اطلاعات این حوزه معرفتی در اسلام به کار میرود.
به طور کلی اهداف مختلفی برای تدوین یک اصطلاح نامه وجود دارد. تهیه طرح از حوزه دانشی معین، برای نشان دادن روابط منطقی میان مفاهیم اصطلاحات و ترسیمی کلی و مجموعی از ساختار آن حوزه، تهیه واژگانی استاندارد برای حوزه موضوعی خاص، به منظور یکسان سازی مدخلهای نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات، تهیه نظام ارجاعات بین اصطلاحات مترادف و شبه مترادف برای کاربرد اصطلاحی واحد از مجموعه مترادف و تهیه راهنما برای محققان، نمایهسازان و استفادهکنندگان جهت انتخاب اصطلاح صحیح برای موضوع مورد جستجو از جمله این اهداف است که در تدوین این کتاب مدنظر قرار گرفته است. در این کتاب پس از معرفی «اصطلاح نامه» در معنای عام و تفسیر و توضیح ویژگیها، تمایزات و تاریخچه آن «اصطلاح نامه علوم اسلامی» تعریف و دستورالعمل کاربردی اصطلاح نامه در نمایهسازی علوم اسلامی ارائه میشود.
همچنین صفحاتی به تعریف «اصطلاح نامه اخلاق اسلامی» و «اخلاق در اسلام» اختصاص یافته است. از آنجایی که دانشمندان مسلمان اهمیت ویژهای به تدوین ونشر و طرح مباحث اخلاقی دادهاند و با گرایشهای متنوعی که در این زمینه داشتهاند متون مختلفی را از خود برجای گذاشتهاند، سه روش نقلی و روایی، عقلی و عرفانی که از رهیافتهای آنان است در کتاب آمده است. طرح تدوین این اصطلاح نامه در سال ۱۳۷۷ تصویب و به مرحله اجرا درآمد که پس از طی مراحل کتابشناسی و تهیه مدارک مورد نیاز، ارزشگذاری و درجهبندی مدارک، تحقیق و استخراج اصطلاح، ایجاد روابط بین اصطلاحات، بازنگری اصطلاحات و روابط آنها و بررسی و تصویب نهایی در سال ۱۳۸۰ استخراج واژهها به پایان رسید و در نهایت با ۴۷۲۸ اصطلاح اخلاقی تصویب و روابط معنایی آن تعیین گردید.
این کتاب ششمین اثری است که مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی در حوزه علوم اسلامی بعد از اصطلاح نامه فلسفه اسلامی، اصطلاح نامه علوم قرآنی، اصطلاح نامه اصول فقه، اصطلاح نامه منطق و اصطلاح نامه کلام اسلامی منتشر کرده است. این اثر پژوهشی را واحد اصطلاحنامه علوم اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تدوین کرده است. کتاب «اصطلاح نامه اخلاق اسلامی» را مؤسسه انتشاراتی بوستان کتاب در ۳۳۲ صفحه باشمارگان ۱۲۰۰ نسخه و به قیمت ۸۰۰۰ تومان منتشر کرده است.
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