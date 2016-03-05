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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۶

معاون وزیر علوم خبر داد:

آمار نشریات دانشجویی فعال/ افزایش بودجه نشریات

آمار نشریات دانشجویی فعال/ افزایش بودجه نشریات

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: تعداد نشریات دانشجویی نسبت به دوره قبل افزایش یافته و در حال حاضر حدود ۴هزار و ۵۰۰ نشریه در حوزه دانشگاه های وزارت علوم فعال هستند.

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به وضعیت نشریات فعال دانشجویی در دوره قبل گفت: تعداد نشریات فعال دانشجویی در دوره قبل، کمتر از ۳ هزار نشریه بود، این درحالی است که در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۵ نشریه فعال در حوزه دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم داریم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره ارتقاء بودجه نشریات دانشجویی نیز گفت: امیدواریم سال آینده در بخش بودجه فرهنگی رشد داشته باشیم و اگر بتوانیم در بودجه این رشد را بدست آوریم، میزان حمایت از نشریات دانشجویی را ارتقاء خواهیم داد.

کد مطلب 3572648
زهرا سیفی

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